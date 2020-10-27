В любом дилерском центре компании Hyundai Auto Asia — а их в Узбекистане уже шесть — можно проконсультироваться и оформить рассрочку или лизинг на Accent, Creta, Elantra, Tucson, Sonata, Santa Fe.





Компания предлагает широкий выбор моделей и цветовой палитры. Все гарантийные обязательства действуют независимо от формы приобретения. Будь то лизинг или полноценная покупка.





«Компания стремится к совершенствованию услуг по реализации и сервису, поддерживая высокие стандарты Hyundai Мotor Company. Мы создаем комфортные условия для приобретения автомобилей Hyundai и их сервисного обслуживания. Ранее мы предлагали нашим покупателям рассрочку только на Accent, Creta, Elantra. Однако, учитывая большой покупательский интерес к автомобилям Tucson, Sonata, Santa Fe, были разработаны и внедрены новые финансовые продукты, позволяющие поклонникам южнокорейского автобренда Hyundai приобрести любой автомобиль из представленной в Узбекистане линейки в лизинг или рассрочку», — отметил директор по развитию дилерской сети Азамат Ержанов.

Все дилерские центры работают по стандарту 3S: реализация автомобилей, сервисное обслуживание, продажа запасных частей и дополнительного оборудования.





С условиями новых акций можно ознакомится на сайте или через Telegram-бот.

Записаться на тест-драйв можно по телефонам дилерских центров:

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