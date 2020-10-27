«Нынешняя рецессия, обусловленная COVID-19, крайне негативно сказывается на возможности перечислять деньги домой», — говорится в заявлении президента Группы Всемирного банка Дэвида Малпасса.

Обеспокоенность Всемирного банка вызывают не только темпы падения денежных переводов мигрантов, но и высокая стоимость услуги. Например, в Европе и Центральной Азии их средняя стоимость составляет почти 6,5%.

В 2019 году объем перечислений от узбекистанцев из-за рубежа превысил 6 млрд долларов США. Это эквивалентно 10% ВВП страны. Для миллионов узбекских семей переводы от родных — важнейшая часть бюджета. В Узбекистан они поступают в основном из России.

В странах дальнего зарубежья живут и работают около 500 тысяч узбекских граждан. По данным ЦБ, в 2019 году они перечислили в Узбекистан 878 млн долларов. Значительная часть этих средств переведена из стран Европы — Швеции, Великобритании, Германии.

К сожалению, до последнего времени серьезным ограничителем были высокие тарифы на денежные переводы из Европы. Но благодаря развитию современных технологий существует возможность отправить деньги в Узбекистан без комиссии.

Например, узбекистанцы, живущие в европейских государствах, высоко оценивают удобство мобильного приложения KoronaPay. С его помощью можно отправить в Узбекистан деньги с комиссией 0% из всех стран Евросоюза, а также из Великобритании, Исландии, Норвегии и Лихтенштейна.

Чтобы отправить денежный перевод из Европы и не платить комиссию, достаточно установить на смартфон мобильное приложение KoronaPay. Далее выбрать страну-получателя Узбекистан, ввести сумму перевода, данные получателя и отправителя, а также банковской карты, с которой будут списаны деньги. Сделать это можно с картами Visa, Mastercard, Maestro любого европейского банка.

Выдача переводов наличными производится в более чем 1,7 тысяче офисах 26 банков-партнеров «Золотой Короны» по всей республике.

Деньги также можно получить онлайн, зачислив на свою банковскую карту в том же мобильном приложении. Сервис поддерживает зачисление на все типы карт в Узбекистане. Это просто и удобно, а в условиях пандемии еще и безопасно.

Сервис по отправке денежных переводов из Европы с использованием мобильного приложения предоставляется Koronapay Europe Ltd., лицензия ЦБ Кипра № 115.1.3.30 от 11.12.2018 года в соответствии с условиями обслуживания клиента, опубликованными на сайте koronapay.eu.

Оператор по переводу денежных средств — РНКО «Платежный Центр» (ООО), лицензия ЦБ РФ № 3166-К от 14.04.2014 года на основании договора об оказании услуг по переводу денежных средств (международные переводы «Золотая Корона») на сайте rnko.ru. С полным списком банков-партнеров, оказывающих услугу по выдаче переводов, можно ознакомиться на сайте koronapay.com.

Переводы можно зачислять на карты VISA (валюта зачисления — доллар США), UzCard или Humo (валюта зачисления — узбекский сум), выпущенные любым банком Узбекистана, на карты Mastercard и Maestro (валюта зачисления — доллар США), выпущенных ЧАКБ «Ориент Финанс» или АКБ «Туронбанк», на карты UnionPay (валюта зачисления — доллар США), выпущенные АИКБ «Ипак Йули», АКБ Hamkorbank или ЧАКБ «Ориент Финанс». Курс конвертации валюты устанавливается РНКО «Платежный Центр» (ООО) на момент получения перевода. Условия действительны на 25.06.2020 года. Услуга предоставляется РНКО «Платежный Центр» (ООО), г. Новосибирск, ул. Кирова, 86. ОГРН: 1025400002968. Лицензия ЦБ РФ №3166-К от 14.04.2014 года. Подробная информация об услуге доступна на сайте rnko.ru.

Скачать мобильное приложение KoronaPay можно по ссылке.

Сайт: koronapay.com

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