С 27 октября подача газа на автомобильные газонаполнительные компрессорные станции в Андижанской области ограничивается по времени — с 06:00 до 16:00, сообщила пресс-служба компании «Худудгаз Андижан».

«Уважаемые оптовые потребители природного газа! В связи с проведением газовых работ в процессах технологического режима подачи природного газа в зимний период наблюдается снижение давления природного газа, поставляемого в регион. По этой причине, согласно распределению, природный газ, в первую очередь, направляется на бесперебойное снабжение населения и социальных объектов», — говорится в сообщении.

Компания просит всех водителей региона заправлять свои автомобили ежедневно с 06:00 до 16:00 в соответствии с правилами безопасности.

«Худудгаз Андижан» отмечает, что в области функционирует 81 газозаправочная станция.