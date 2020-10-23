Управление безопасности дорожного движения ГУВД Ташкента изучает целесообразность внедрения нового информационно-указательного дорожного знака «Участок дороги с большой концентрацией ДТП», сообщается на сайте ГУВД. Отмечается, что инициатива опирается на зарубежный опыт.

«Знак позволит предупредить водителей и пешеходов о приближении к участку дороги, характеризующегося повышенной вероятностью возникновения дорожно-транспортных происшествий», — отмечается в сообщении.

Оценка степени опасности определенного участка дороги будет основываться на статистических данных и имеющихся дорожных условиях — состояние дорожного полотна, плохой обзор из-за придорожных деревьев, зданий и сооружений, наличие резкого поворота и так далее, перечисляет ГУВД.

К местам повышенной концентрации ДТП будут также отнесены участки, на которых произошло более трех аварий за прошедший квартал, повлекших за собой телесные повреждения или летальный исход.

«Предупреждение нового формата будет представлять собой треугольный знак белого цвета, окаймлённый красным цветом с черной точкой посредине. Под ним предполагается установка прямоугольной разъяснительной таблички с графическим изображением столкновения двух автомобилей либо автомобиля и пешехода — в зависимости от характера имевшихся ДТП на данном участке», — сообщает управление.

Знак планируется устанавливать за 100−150 м до опасной зоны, «что даст участникам дорожного движения время на принятие мер. Водителю необходимо будет снизить скорость, более взвешенно подойти к совершению каких-либо манёвров либо вовсе отказаться от них. Пешеходу предупреждение позволит отнестись к переходу дороги более внимательно и осторожно», говорится в сообщении.

«Считаете ли вы данную меру эффективным способом предотвратить дорожно-транспортные происшествия, будет ли знак полезен именно вам?» — спрашивает ГУВД. Обсудить предложение можно в комментариях.

От редакции

«Газета.uz» считает, что предлагаемое УБДД нововведение не будет иметь ожидаемого эффекта.

Как мы многократно писали, снижению числа ДТП способствуют уменьшение разрешенной скорости движения в зависимости от конкретного участка и правильный, основанный на мировом опыте, дизайн улиц и дорог (это не одно и то же), минимизирующий саму возможность аварий

Текст сообщения ГУВД уже содержит причины, на которые стоит обратить внимание в первую очередь: «состояние дорожного полотна, плохой обзор из-за придорожных деревьев, зданий и сооружений» и другие.

Тенденции последних лет свидетельствуют о том, что внедрения мирового опыта в Ташкенте и других городах Узбекистана в ближайшее время ожидать не стоит.