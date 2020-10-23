За невыполнение обязанностей договора 52 компании-резидента IT Park из 416 лишены этого статуса. Об этом сообщила пресс-служба технопарка.

В частности, компании не предоставили дирекции аудиторское заключение (резиденты IT Park один раз в год обязаны проводить обязательную аудиторскую проверку) и, как отмечается в сообщении, работали с нарушением требований положения IT Park.

«Информация о них направлена в налоговые органы для принятия мер по аннулированию льгот, — говорится в сообщении. — Аналогично в налоговые органы была направлена информация о 63 IT-компаний, которые были включены в Единый реестр резидентов IT Park, но по различным причинам уже не являются действующими резидентами».

В дирекции напомнили, что в обязанности компаний-резидентов входит работа исключительно в сфере информационных технологий, ежеквартальное предоставление в дирекцию сведений о своей работе, ежегодный аудит финансово-хозяйственной деятельности и выполнение обязательств по договору об условиях деятельности резидента IT Park.

Неисполнение договорных обязательств приводит к лишению статуса резидента IT Park, подчеркивается в сообщении.

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе IT Park, большая часть лишенных резидентства компаний находится в Ташкенте, Ферганской, Кашкадарьинской, Самаркандской и Сырдарьинской областях. Среди них, например, Game Zale, которая занимается разработкой мобильных приложений и компьютерных игры, а также Rococo Group, создающая сайты и Telegram-боты для компаний. Статуса резидента также лишили Madetec-Solution, команда занимается разработкой программного обеспечения, брендингом и дизайном.