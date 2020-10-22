Незаконный оборот «Тропикамида» пресечен в ходе оперативного мероприятия управления Государственного таможенного комитета по Ташкентской области, сообщила пресс-служба ГТК Узбекистана.

В Kia Bongo, за рулем которой находился гражданин К. Б., таможенники обнаружили 1000 единиц препарата иностранного производства на общую сумму 150 млн сумов. Сейчас продолжаются таможенные проверки и следственные действия.

Напомним, Кабинет Министров в сентябре прошлого года утвердил перечень сильнодействующих лекарств. В него вошли, в частности, залеплон, прегабалин и тропикамид, получившие распространение как «аптечные наркотики».