В роскошном конференц-зале Ballroom отеля Hilton Tashkent City состоялась закрытая презентация открытия новой фазы продаж торгово-досугового центра Seoul Mun. Учитывая архитектурную специфику проекта, торжественная церемония проходила в атмосфере симбиоза культур дружественных стран — Республики Узбекистан и Республики Корея.

В холле гостей встречали девушки в национальной корейской одежде. Элементы культуры Страны утренней свежести отражались в декоре зала, красочных номерах развлекательной программы, а также памятных подарках и сувенирах для гостей.





На входе в зал был установлен макет Seoul Mun для того, чтобы гости мероприятия смогли ознакомиться с деталями проекта. Детализация дает полное представление о его масштабности, живописности и функциональных возможностях.

Эксперты по недвижимости делились подробной информацией о видах, планировках и возможностях всех вариантов помещений для бизнеса. Они также рассказывали об их конкретных преимуществах, подбирали индивидуальные предложения под персональный запрос.





Вечер начался с выступления заместителя руководителя отдела продаж компании Dream City Development Дениз Бахчечи. Она ознакомила присутствующих с историей компании, ее успехами, достижениями и реализуемыми проектами.

В конце речи Дениз Бахчечи торжественно объявила старт новой фазы продаж проекта Seoul Mun. С 23 октября в продажу выходят коммерческие помещения, расположенные вдоль дороги на северном побережье канала Бурджар.





Приглашенными спикерами и специальными гостями вечера были представители ведущих международных компаний:

Мурад Кадер — архитектор и основатель крупного архитектурного бюро Iki design и автор проекта Seoul Mun;

Варгис Паулос Пуликакудиил — эксперт независимой международной консалтинговой компании в сфере коммерческой недвижимости Knight Frank;

Онур Коксал — ведущий специалист турецкой строительной компании Mesa Mesken.

Каждый из них подробно рассказал о новом проекте на примере конкретных цифр, сроков и гарантий. Обсуждались вопросы прогнозируемых доходов для будущих владельцев коммерческих помещений, были представлены реальные экономические и статистические данные, сценарии проходимости, а также сроки и технологии строительства, используемые материалы и техника.





Особое внимание было уделено концептуальности проекта — его локации, расположению у воды, транспортной доступности и развитой инфраструктуре. Два года напряженной работы ведущих специалистов из семи стран мира позволили ему получить награду «Лучшая досуговая архитектура 2019−2020» международной премии The Asia Pacific Property Awards.

Три месяца с начала продаж юго-западного побережья показали высокий интерес столичных предпринимателей к новому формату организации бизнес-пространства — продано 75% недвижимости первого этапа. Инвестиционную привлекательность проекта усиливает тот факт, что на момент сдачи готового объекта его капитализация будет достигать 30%.





Старт продаж — это всегда наиболее выгодное время для успешных вложений. Уже сейчас в офисе продаж Dream City Development можно выбрать одно из 274 помещений и стать владельцем высококачественной коммерческой недвижимости в центре Ташкента.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Офис продаж работает ежедневно без выходных с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: seoulmun.uz

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