В отделениях АКБ «Капиталбанк» можно за считанные минуты получить или отправить денежный перевод в любую точку земного шара. Это можно сделать через системы Western Union, MoneyGram, Contact, SWIFT, «Юнистрим» и «Золотая Корона».

Для отправки перевода необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и назвать страну, город, а также фамилию и имя получателя. Операторы банка принимают наличные и безналичные деньги. Сумма единоразового перевода может составлять в эквиваленте до 100 млн сумов в зависимости от системы и тарифа.

В «Капиталбанке» действуют привлекательные тарифы от 0%. Предложение распространяется только на бивалютные переводы.

«Тарифы без комиссии действуют во всех системах при осуществлении бивалютных переводов. Это значит, что валюта выдачи отличается от валюты отправки. То есть конвертация осуществляется по курсу системы. К примеру, вы из Ташкента отправляете 100 долларов США, а в Москве получателю выдают российские рубли по текущему курсу», — пояснила Наима Мирзаева, директор департамента розничного бизнеса.

Выбрать удобный для себя вид денежного перевода и ознакомиться с тарифами можно на официальном сайте «Капиталбанка».

Единая информационная служба: (+998) 71−200−15−15.

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