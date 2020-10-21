До сих пор каждый банк в Узбекистане предлагал множество видов вкладов с высокими процентными ставками, выгодными условиями и сроками. А с помощью акции «Туронбанка» клиенты не только увеличат свои средства, но и вернут вложенные деньги в двукратном размере.

Для этого необходимо с 20 октября 2020 года по 20 февраля 2021 года внести свои сбережения в рамках акции «Счастливый бонус».

Предлагаемые условия также выгодны:

срок — 1 год;

годовой процент — 17%;

минимальный первоначальный взнос — 10 млн сумов.

Если не снимать ежемесячные проценты, то они тоже зачтутся как сумма вклада и удвоятся вместе с ним в случае победы.

Те, кто любит пользоваться удаленными услугами, также могут принять участие в этой акции в режиме онлайн. В качестве вклада можно внести свободные деньги через официальный сайт «Туронбанка» или мобильное приложение MyTuron.

Победители будут определены в июне 2021 года через сервис random.org на основе случайной выборки из каждого филиала банка.

«„Туронбанк“ — 30 лет вместе с вами!»

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