По итогам января-сентября внешнеторговый оборот Узбекистана достиг 27,49 млрд долларов, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на 3,7 млрд долларов, или 12%, сообщил Государственный комитет по статистике.

Из общего объема экспорт составил 12,47 млрд долларов (к январю-сентябрю 2019 года отмечено снижение на 6%), а импорт —

15,02 млн долларов (снижение на 16,5%). В результате сальдо внешнеторгового оборота составило пассивный баланс на сумму 2,5 млрд долларов.

Как видно на инфографике, в 2019 году наблюдалась стабильная динамика внешнеторгового оборота с незначительными скачками в июне и июле. В 2020 году первые два месяца были на уровне прошлогодних показателей, а с марта наблюдаются колебания, характеризуемые изменением конъюнктуры на мировом рынке.

Резкий рост оборота в июле и августе был обусловлен экспортом золота, поясняет Госкомстат.

Лидерами по товарообороту с Узбекистаном за 9 месяцев остаются Китай и Россия с 4,6 млрд (1,37 млрд — экспорт, 3,2 млрд — импорт) и 4,05 млрд (1,05 млрд — экспорт, 3 млрд — импорт) долларов соответственно. На третьем месте Казахстан — 2,01 млрд (646,2 млн — экспорт, 1,36 млрд — импорт), на четвертом — Республика Корея — 1,6 млрд (34,1 млн — экспорт, 1,56 млрд — импорт), на пятом — Турция — 1,4 млрд (650,9 млн — экспорт, 783,2 млн — импорт).

В структуре экспорта почти половина приходится на золото (46,5%), далее идут промышленные изделия (16,4%), услуги (11,9%), пищевые продукты и живые животные (7,3%) и химические вещества (4,8%).

За отчетный период наиболее быстрыми темпами возрос экспорт напитков, табака, непродовольственного сырья (кроме топлива), машин и транспортного оборудования, различных готовых изделий, а также животного и растительного масла в страны СНГ, отметили в Госкомстате снижение, в первую очередь, отмечено в экспорте минерального топлива, пищевых продуктов и химических веществ.

Анализ структуры экспортируемых товаров и услуг в январе-сентябре, направленных в другие страны, показал, что по сравнению с январем-сентябрем 2019 года объем экспорта минерального топлива, смазочных масел и аналогичных материалов, непродовольственного сырья, пищевых продуктов и живых животных, а также услуг снизился.

В структуре импорта за 9 месяцев главенствующее положение занимают машины и транспортное оборудование (38,6%), за ними следуют промышленные товары (17%), химические вещества и аналогичная продукция (13,8%), а также пищевые продукты и живые животные (8,3%).