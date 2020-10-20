Восьмое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана состоится 21 октября в формате видеоконференцсвязи, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Сенаторы рассмотрят законы «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим совершенствованием законодательства по обеспечению общественной безопасности» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан».

Члена Сената также заслушают отчет хокима Джизакской области и рассмотрят вопрос о направлении в Кабинет министров парламентского запроса о проблемах в обеспечении населения питьевой водой.

Кроме того, на заседании будут обсуждены результаты запроса в МВД и Генеральную прокуратуру о состоянии совершения преступлений, связанных с применением пыток и других жестоких видов обращения и наказания.

Сенаторы рассмотрят результаты запросов в правительство о состоянии безопасности дорожного движения и по другим вопросам.