Певица Шахло Ахмедова выпустила трек с использованием бита популярной песни дуэта The Chainsmokers «Hope». На сегодняшний день этот сингл собрал более 1 млрд прослушиваний по всему миру.

Новый трек певицы доступен по следующим ссылкам:

Эта коллаборация сделает Open to Music более увлекательным, чем когда-либо прежде. Ведь миллионы поклонников со всего мира присоединились к кампании. Они записывают видео, используя новый фильтр в соцсетях и хештег #jointhebeat.

Песня Tanla — один из новых релизов, которые войдут в кампанию Open to Music 2020 года. Проект, охватывающий несколько жанров, включая поп, рок, хип-хоп и фолк, никого не оставит равнодушным.

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