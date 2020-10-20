Амударьинский район — один из интенсивно развивающихся районов, занимающий свою нишу не только в Каракалпакстане, но и в стране. Это всесторонне развитый регион с процветающими городами и селами, где население проживает в дружбе и согласии и обеспечено благосостояние людей. Вместе с тем район стремится к новым рубежам.

В ходе очередной поездки в Каракалпакстан с целью ознакомления с работой по дальнейшему развитию региона, обеспечению благосостояния населения главой государства, ответственным лицам были даны конкретные поручения.

Для их своевременного и качественного выполнения за районом был закреплен АКБ «Агробанк». Исходя из этого, проводится эффективная работа по его социально-экономическому развитию.

Рабочая группа в составе сотрудников «Агробанка» провела ряд встреч в Амударьинском районе. В ходе встречи, организованной в целях обеспечения занятости нетрудоустроенных женщин, внесенных в «женскую тетрадь», последним были переданы швейные машинки. Желающим заняться предпринимательской деятельностью даны разъяснения о выделении кредитных средств.

Одна из них — малообеспеченная и потерявшая кормильца жительница аула Кипчок Манзура Уразбаева. Для налаживания предпринимательства амударьинским филиалом «Агробанка» ей был выделен кредит в размере 5 млн сумов. Также был передан новый швейный станок.

После встречи уполномоченные лица ознакомились с деятельностью Ферузы Жубатировой, которая брала кредит в «Агробанке» для налаживания предпринимательской деятельности. Она получила в банке 200 млн сумов кредитных средств и открыла диагностический центр «Феруза-Гули-Мед». В настоящее время предпринимательница предоставляет населению качественные медицинские услуги.

Ответственные лица «Агробанка» также принимают участие в открытых диалогах с населением и предпринимателями для дальнейшего улучшения экономики района, сокращения бедности и решения имеющихся проблем.

В ходе подобных бесед наряду с всесторонними ответами на обращения граждан предоставляется подробная информация о новшествах в деятельности банка.

Представители «Агробанка» совместно с рабочими группами, созданными для комплексного развития Амударьинского района, ознакомляются с реализуемой практической работой по развитию махаллей, включенных в «тяжелую» зону, выявлению точек роста района, ускоренному развитию сельского хозяйства.

Этот край на берегу Амударьи — земля самоотверженных тружеников. Финансовая помощь «Агробанка» послужит его дальнейшему развитию, увеличению количества предпринимателей и созданию новых рабочих мест.

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