Orient Logistics — проект, который реализует правительственную программу по развитию сектора транспортной логистики Узбекистана.

Как все начиналось

Первым логистическим проектом группы компаний Orient стал Universal Logistics Services. Его деятельность началась в 2014 году. За период функционирования компания завоевала большой авторитет как на местном, так и на внешнем рынках.

Это современный терминал по приему и обработке контейнеров, вагонов, негабаритных и тарноштучных грузов. Он расположен на грузовом дворе сортировочной станции «Чукурсай», а на его территории находится таможенный пост «Чукурсай».

Общая площадь терминала составляет 10,9 га, пропускная способность — 120 тысяч условных контейнеров в год. На терминале имеется шесть железнодорожных подъездных путей для обработки поступающего вагонопотока. На территории объекта функционируют таможенные склады площадью более 6 тысяч кв. м и железнодорожная рампа для приема колесной техники.

Главная особенность терминала — близость к границе с Казахстаном. Она имеет первостепенную важность для оперативного вагонооборота. Этот терминал принимает поезда, курсирующие между Ташкентом и Владивостоком.

Chukursay Logistics Center: время расширяться

В январе 2019 года началось активное строительство проекта Chukursay Logistics Center.

Объект площадью 8,5 га включает в себя контейнерный терминал, складской комплекс класса «А» площадью более 7 тысяч кв. м, контрольно-пропускные пункты, офисное здание, а также парковку для грузовых автомобилей.

Проект увеличил пропускную способность терминала на дополнительные 100 тысяч условных контейнеров в год. Территория оснащена тремя железнодорожными путями, обеспечивающими необходимый фронт для выгрузки поступающего вагонопотока.

Одной из передовых компаний в этом секторе является Orient Logistics. На базе производственного участка станции «Ташкент-Товарная» строится современный логистический центр с применением передовых зарубежных технологий.

Результаты первого этапа с 2019 по 2020 год:

завершено строительство нового контейнерного терминала площадью 20 тысяч кв. м, полноценный запуск был осуществлен в октябре 2019 года;

введены в эксплуатацию: склад-навес для бумаги, складской комплекс класса «А» на 8 тысяч кв. м, площадка для металла и пиломатериалов площадью 3 тысячи кв. м.

Планы второго этапа с 2020 по 2022 год:

расширение контейнерного терминала до 32 тысяч кв. м — пропускная способность составит 120 тысяч условных контейнеров в год;

строительство дополнительных складских блоков класса «А» на 14 тысяч кв. м;

строительство внешних и внутренних инфраструктурных объектов площадью более 20 тысяч кв. м для создания благоприятных условий для автомобилистов и посетителей комплекса;

новое офисное здание на 2 тысячи кв. м.

ULS, Chukursay Logistics и Orient Logistics: передовая техника на службе проектов

Терминалы оснащены IT-платформой Solvo.TOS на базе Oracle. Помимо этого, в проектах используются системы и оборудование от одних из ведущих мировых компаний:

складские комплексы оборудованы современной системой высотного стеллажного хранения компании UCHGE;

немецкое оборудование Jungheinrich позволяет оперативно обрабатывать прибывающий грузопоток;

система Solvo Warehouse Management System эффективно контролирует грузовые потоки внутри складских операций.

Проекты ULS, Chukursay Logistics и Orient Logistics — это вклад группы компаний Orient, АО «Узбекистон Темир Йуллари» и АО «Узтемирйулконтейнер» в развитие логистического сектора. В соответствии с правительственной программой, эти проекты повысят транзитный потенциал и улучшат транспортно-логистическую систему Узбекистана.

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