Тяжело копить деньги, когда цены на товары и услуги постоянно растут. Причин для роста цен много и одна из них — скачки курса доллара США. Следом за ним дорожает весь импорт на прилавках.
Однако на финансовом рынке Узбекистана есть механизмы, которые помогут защитить накопления от девальвации.
Девальвация — понижение официального курса национальной валюты по отношению к иностранным.
Накопительное страхование жизни с защитой от девальвации — это отличный способ копить и не переживать о курсе доллара США. Это также серьезная страховая защита на случай непредвиденных происшествий, связанных с жизнью.
Многие работники финансовой сферы хорошо знакомы со страхованием жизни. Однако ООО Agros Hayot представляет совершенно новый подход к накопительному страхованию жизни. Страховая компания разработала продукт «Фьючерс» с защитой от обесценивания денег.
Основные условия договора:
- минимальный период действия договора — 12 месяцев;
- порядок оплаты взносов — ежемесячный;
- минимальный размер страхового взноса — без ограничений.
При заключении договора страхования «Фьючерс» в течение 12 месяцев клиент оплачивает ежемесячные взносы. Каждый взнос будет освобожден от подоходного налога (НДФЛ) и условно проиндексирован к курсу доллара США (99% от действующего курса согласно ЦБ Узбекистана). По окончанию периода страхования выплачивается страховая сумма в национальной валюте, эквивалентная проиндексированной.
Теперь повышение курса доллара принесет только дополнительную прибыль. А наличие налоговых льгот увеличит каждый ежемесячный взнос минимум на 12%.
Например, если клиент 1 июня 2019 года заключил с Agros Hayot договор накопительного страхования «Фьючерс» с ежемесячным страховым взносом 3 млн сумов до удержания подоходного налога. С учетом изменения курса доллара США и предоставленными налоговыми льготами 1 июня 2020 года он получит 38 930 843 сумов.
При самостоятельном накоплении с удержанием подоходного налога накопления составили бы 31,68 млн сумов. Разница составляет 7,25 млн сумов. Все расчеты производятся в национальной валюте.
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