Доверие — это важная составляющая успеха для любой компании. Чтобы потребитель испытывал его, компания должна доказать надежность и уверенность в своей продукции. Сервисная гарантия как нельзя лучше демонстрирует это. Также она служит показателем высокого качества и долговечности продукции.





Компания Artel дает полную и бесплатную гарантию на всю линейку крупной бытовой техники сроком на три года. Раньше эта гарантия действовала только на территории Узбекистана. Новое партнерское соглашение между Artel и «ПрофСервисом» дает возможность пользоваться гарантией потребителям из России.





Сервисный дистрибьютор «ПрофСервис» был создан в 1996 году. Основные направления деятельности компании — это поставка запасных частей, построение сервисной сети, технические консультации и так далее. В настоящее время «ПрофСервис» имеет более 220 сервисных партнеров во всех крупных городах России. Клиентами компании являются такие известные бренды, как Hyundai, Harman, Midea, Philips и так далее.





Новое партнерское соглашение считается ярким подтверждением того, что продукция Artel постепенно, но неуклонно укрепляет свои позиции на российских рынках. Новое партнерское соглашение с «ПрофСервисом» дает россиянам такие привилегии, как бесплатные:

сервисное обслуживание;

замена деталей;

ремонт;

консультация.





Предоставление полной сервисной гарантии увеличивает ценность бытовой техники Artel по сравнению с другими имеющимися в России брендами. Демонстрируя уверенность в своем продукте, Artel выгодно выделяет его среди остального ассортимента. Это создает благодатную почву для популяризации бренда за границей.

Телефон: (+998) 78−148−88−88.

Сайт: artelgroup.org

Facebook: fb.com/arteluzb

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