С начала хлопкоуборочного сезона текущего года установлено привлечение к принудительному труду 652 человек, сообщила Государственная трудовая инспекция Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана.

Рабочие группы специалистов инспекции по состоянию на 10 октября провели в 138 местах 726 проверок и изучения по более 60 сообщений, появившихся в социальных сетях. Мониторинг выявил, что к принудительному труду было выявлено 652 человека. По фактам нарушений 18 должностных лиц привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 205,16 млн сумов.

К примеру, руководители управлений благоустройства Байсунского района Сурхандарьинской области и Букинского района Ташкентской области привлекли более 30 сотрудников к хлопкоуборочным работам.

В Сурхандарье к административной ответственности также привлечены заведующий отделом народного образования Сариасийского района и руководители Джаркурганского районного филиала «Народного банка».

Кроме того, 72 должностных лица привлечены к ответственности за недостатки, связанных с отсутствием положенных условий труда и отдыха для сборщиков хлопка, а также несвоевременной и неполной выплатой денег.

Среди них — руководители 19 фермерских хозяйств в Ташкентской области, 12 — в Хорезмской, 6 — в Бухарской, 8 — в Наманганской и 7 — в Сурхандарьинской области, которые не создали должные условия труда, не заключили со сборщиками хлопка договоры и не выплатили вовремя деньги.

В 9 случаях, когда должностные лица были не согласны с результатами проверки, документы переданы в административные суды (по 4 — в Хорезме и Наманганской области и 1 — в Каракалпакстане).

До настоящего момента в Трудовую инспекцию поступило 165 обращений по вопросам принудительного труда и нарушений трудовых прав. Больше всего — из Кашкадарьинской области (24), Наманганской (23), Ташкентской (20) и Джизакской (17) областей.

По поводу нарушения трудовых прав можно обратиться по номеру телефона горячей линии 1176, через Telegram-бот @mehnathuquqbot или сайт dmi.mehnat.uz.

Постановлением Кабинета министров Узбекистана от 8 сентября на Совет министров Каракалпакстана, хокимияты областей и районов возложена ответственность за недопущение привлечения к хлопкоуборочным процессам сотрудников образовательных, медицинских и других бюджетных организаций, а также учащихся и студентов образовательных учреждений.