Постановлением Кабинета министров Узбекистана от 8 сентября утверждены меры по организации уборки хлопка-сырца урожая 2020 года, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства.

Оплата за 1 кг собранного вручную хлопка-сырца на первом этапе составит 1000 сумов, на втором — 1400 сумов (в 2019 году — от 800 до 1200 сумов). Документом также установлен тариф за машинный сбор хлопка — 920 тысяч сумов за 1 тонну (в прошлом году — 600 тысяч сумов).

В Джизакской, Ташкентской и Сырдарьинской областях, а также в некоторых районах Каракалпакстана, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей за каждый килограмм хлопка сборщики будут получать дополнительно 200 сумов.

На Совет министров Каракалпакстана, хокимияты областей и районов возложена ответственность за недопущение привлечения к хлопкоуборочным процессам сотрудников образовательных, медицинских и других бюджетных организаций, а также учащихся и студентов образовательных учреждений.

Труд сборщиков рекомендовано оплачивать каждые пять дней, а при необходимости — ежедневно.

Ранее заместитель главы Минтруда Баходир Умурзаков заявлял, что наемные работники будут привлекаться к сбору хлопка только на основе договора. Он также пообещал, что в течение хлопкового сезона будет строго соблюдаться трудовое законодательство и рекомендации международных трудовых организаций, не будет допускаться принудительный и детский труд.

В постановлении отмечается, что хлопково-текстильные кластеры и кооперативы вправе самостоятельно устанавливать цены, но они не должны быть ниже рекомендованных.

Между руководителями отрядов по сбору хлопка и безработными, а также временно незанятыми гражданами будет заключены гражданско-правовые соглашения для их привлечения к сезонной работе. Для начальников отрядов устанавливается заработная плата в размере не менее 2 млн сумов. Эти расходы будут покрыты за счет средств Фонда общественных работ при Министерстве занятости и трудовых отношений.

Хлопкоуборочная техника, комплектующие и запчасти, привозимые из-за рубежа, в качестве исключения, до 1 сентября 2021 года освобождаются от таможенных платежей (кроме НДС и таможенных регистрационных сборов). Импортерам предоставлена возможность отсрочки оплаты НДС до 270 дней с момента размещения техники на таможне в режиме «выпуска в свободное обращение».