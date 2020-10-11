Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц национального агентства «Узбеккино» по пункту «а» части 3 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере) и другим статьям Уголовного кодекса. Ведется предварительное следствие.

Ранее радио «Озодлик» сообщило, что Генпрокуратура открыла дело по фильму «Мендирман, Жалолиддин» (Я — Джалолиддин), который был презентован 3 октября заместителем председателя попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Саидой Мирзиёевой.

Фото: Саида Мирзиёева / Telegram.

Агентство «Узбеккино» назвало информацию о причастности Саиды Мирзиёевой к делу безосновательной, а также сообщило, что уголовное дело возбуждено не по фильму «Мендирман, Жалолиддин».

По данным Генпрокуратуры, уголовное дело возбуждено на основании результатов проверки в «Узбеккино», которую провели специалисты Департамента государственного финансового контроля Министерства финансов. В ходе расследования назначена проверка финансово-хозяйственной деятельности агентства.

Как выяснилось, 22 июня 2018 года «Узбеккино» заключило с компанией Best Organaizer предварительное соглашение о съемках сериала «Менман, Жалолиддин» и выплатило в качестве аванса 533 млн сумов.

«Однако из-за того, что фильм под названием „Мендирман, Жалолиддин“ с партнерами из Турции, а его производство финансировалось не из бюджета, а за счет других спонсоров, средства, выделенные национальным агентством „Узбеккино“, не расходовались на производство фильма и на сегодняшний день возвращены в бюджет», — говорится в сообщении.

Ведомство отдельно отмечает, что в ходе расследования не запрашивались документы, связанных с фильмом «Мендирман, Жалолиддин», который был представлен 3 октября.

«Продюсеры этого фильма не имеют отношения к уголовному делу», — подчеркивается в сообщении.

3 октября в конгресс-холле Tashkent состоялась презентация исторического сериала, посвященного хорезмшаху Джалолиддину Мангуберди, полководцу, сражавшемуся с Чингисханом. В мероприятии приняли участие советник президента Абдужабар Абдувахитов, министр культуры Озодбек Назарбеков, заместитель председателя попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Саида Мирзиёева, деятели культуры и искусства Узбекистана и Турции, представители правительства, дипломатического корпуса, ученые Академии наук, предприниматели и другие.

Фото: Саида Мирзиёева / Telegram.

Как сообщает UzDaily, что организаторами проекта выступили Минкульт, Общественный фонд поддержки и развития национальных массмедиа, ООО Best organizer (учредители: Ильёс Ибрагимович Дадабаев — 52%, Жафарбек Озодбек угли Назарбеков — 48%). Генеральным спонсором проекта — Orient Finans Bank. Сериал был снят турецкой компанией Bozdag Film.