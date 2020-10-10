Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило долгосрочные кредитные рейтинги Узбекистана на уровне «BB-» (рискованные обязательства с чертами спекулятивных). Прогноз по рейтингам — «стабильный», говорится в пресс-релизе агентства.

Аналитики ожидают, что Узбекистан будет одним из немногих государств, которым удастся избежать спада экономики в 2020 году. Прогнозируется, что темпы роста ВВП страны достигнут 0,5% по итогам года. Антикризисные меры, резкое повышение цен на золото и быстрое восстановление объема денежных переводов поддерживали экономическую активность страны, считают эксперты.

По базовому сценарию Fitch, рост ВВП Узбекистана ускорится до 5% в 2021 году и 5,5% — в 2022 году. Эксперты объясняют это фискальной политикой, которая поддерживает инвестиции и потребление, а также восстановлением основных торговых партнеров страны.

«Молодое население Узбекистана, высокий уровень инвестиций и реформы, направленные на устранение контроля и искажений, поддерживают благоприятные перспективы роста в посткризисный период», — отмечается в релизе.

Среди рисков на 2021−2022 годы агентство называет неопределенность в отношении продолжительности пандемии и возможность повторного введения более жестких мер сдерживания COVID-19 в Узбекистане или его торговых партнерах.

Fitch также прогнозирует, что госдолг Узбекистана достигнет 36% к ВВП по сравнению с 28,6% в 2019 году. Осмотрительная денежно-кредитная политика и умеренное снижение обменного курса приведут к постепенному понижению уровня инфляции с 13,4% в 2020 году до 9,8% в 2022-м, считают в агентстве.