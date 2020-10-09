В глобальном масштабе женщины составляют лишь 13% участников мирных переговоров, 3% посредников по урегулированию конфликтов и 4% тех, кто ставит свою подпись под соглашениями. Об этом заявил глава ООН Антониу Гутерриш.

Он напомнил, что женщины играют важную роль и в борьбе с пандемией — люди больше доверяют им, что позволяет эффективно просвещать население. В то же время сами женщины несут на себе непропорционально тяжелое бремя экономической нагрузки, связанной с пандемией, а также становятся жертвами эпидемии домашнего насилия.

Генеральный секретарь отметил, что именно женщины, как правило, успешно «наводят мосты» в локальных конфликтах, но эта способность редко используется, когда речь идет о мирных процессах на национальном или международном уровне. По его словам, несмотря на очевидные успехи женщин за столом переговоров, им по-прежнему приходиться бороться за право быть услышанными.

Антониу Гутерриш напомнил, что пандемия ясно продемонстрировала эффективность женского управления, и предложил использовать лидерские качества женщин и в процессе восстановления после кризиса.

Чтобы добиться гендерного баланса в высших эшелонах власти, по мнению главы ООН, необходимо на временной основе ввести обязательные квоты на участие женщин в процессах, охватывающих все сферы общественной жизни, включая политику и миротворчество.

«Гендерное равноправие — это вопрос власти, — подчеркнул он. — Нам нужен решительный сдвиг в распределении власти». Для ООН, по его словам, этот вопрос — один из приоритетных.