В Узбекистане планируется сократить количество должностей и профессий классификатора, требующих наличия высшего образования. Соответствующее поручение Министерству занятости и трудовых отношений дал президент Шавкат Мирзиёев на совещании в четверг, сообщила пресс-служба главы государства.

Классификатор основных должностей служащих и профессий рабочих не соответствует требованиям современного рынка труда, отметил президент. Для работы на 2484 (70%) должностях служащих, включенных в классификатор, требуется высшее образование. Это требование предъявляется в том числе к таким профессиям, как специалист по базам данных и веб-дизайнер, хотя данные профессии можно приобрести за полгода.

Для многих профессий, таких как библиотекарь, переводчик, банковский агент и специалист по рекламе также предъявляется требование о наличии высшего образования. На рынке труда насчитывается около 4000 вакансий по этим профессиям и должностям.

Классификатор используется для систематизации основных должностей служащих и профессий рабочих, определения диапазона квалификационных разрядов рабочих и категорий должностей служащих, а также требований к уровню образования. Минтруда имеет право вносить в него изменения и дополнения по обоснованным предложениям и с учетом появления на рынке новых профессий и должностей.

В начале 2019 года Минтруда включило в классификатор профессии «заправщик баллонов», «обходчик водопроводных сетей и скважин», «оператор вязального оборудования», «оператор красильного оборудования», «уборщик бытовых помещений», а также должности «народный целитель», «комплаенс-юрист», «помощник судьи», «специалист по таможенному оформлению», «старший помощник судьи», «техник по вопросам информационно-коммуникационной технологии».