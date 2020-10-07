Несмотря на глобальный экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, Узбекистан станет одним из двух государств в регионе Европы и Центральной Азии, которые продемонстрируют экономический рост по результатам 2020 года. Этот прогноз дается в новом региональном экономическом обзоре Всемирного банка, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе представительства ВБ.

Пандемия COVID-19 стала самым серьезным кризисом, с которым столкнулся Узбекистан с момента восстановления национальной экономики после распада Советского Союза. Он негативно сказался на росте ВВП страны и привел к снижению занятости, благосостояния и доходов граждан, отмечают эксперты.

В первой половине года рост ВВП был почти нулевым по сравнению с ростом на уровне 5,8% в первой половине 2019 года. Инвестиции в основной капитал за тот же период снизились на 12,8%. Уровень безработицы резко вырос с 9,4% в первом квартале до 15% во втором квартале. Экспорт за тот же период снизился на 22,6% из-за сбоев в глобальной цепочке поставок и падения цен на основные сырьевые товары (природный газ, металлы). Импорт сократился на 15% после резкого падения ввоза машин, оборудования и полуфабрикатов иностранного производства в страну.

Как указывают аналитики, увеличение производства золота и рост в сельском хозяйстве помогли компенсировать резкий спад в промышленности и сфере услуг. Несмотря на сокращение денежных переводов на 19% в первой половине года, совокупное увеличение социальных выплат на 17% и повышение минимальной заработной платы на 10% с февраля помогли сохранить частное потребление.

«Кризис, вызванный пандемией, почти полностью затормозил рост ВВП в Узбекистане в 2020 году и увеличил уровень бедности впервые за более чем 20 лет. Правительство приняло ряд антикризисных мер, чтобы смягчить последствия для экономики, социального благополучия и здоровья населения. Несмотря на нынешние вызовы и трудности, руководство страны вновь подтвердили свое твердое намерение продолжать реформы в ключевых секторах экономики с целью достижения более высоких темпов роста ВВП и улучшения уровня жизни граждан. После завершения пандемии крайне важно обеспечить восстановление экономики, сделав ее более устойчивой и инклюзивной», — отметил глава представительства Всемирного банка в Узбекистане Марко Мантованелли.

Экономический прогноз Узбекистана остается позитивными, поскольку рыночные реформы увеличивают стимулы в экономике к более эффективному использованию ресурсов и росту частного сектора, считают эксперты. Снятие карантина в третьем квартале года, устойчивое сельскохозяйственное производство и частичное восстановление денежных переводов приведут к усилению экономической активности во второй половине года по сравнению с его первой половиной.

По прогнозам, годовой рост ВВП в этом году составит от 0,4% до 0,8%, что значительно ниже, чем в 2019 году, когда он достиг 5,6%. В тоже время, Узбекистан и Таджикистан станут единственными странами среди 23 государств в регионе Европы и Центральной Азии, которые, как ожидается, продемонстрирует положительный рост ВВП в 2020 году. При условии, что карантин не будет введен повторно по всей стране, рост ВВП Узбекистана прогнозируется на уровне от 4,8% до 5% в 2021 году.

Инфляция замедлится в среднесрочной перспективе, но останется на высоком уровне в результате дальнейшего реформирования цен, полагают эксперты.

Внешний государственный долг увеличится, по оценкам, до 34,7% от ВВП в 2020 году. Хотя в процентах от ВВП он увеличился с 2017 году, эксперты ожидают, что в среднесрочной перспективе он стабилизируется.

При этом, как отмечают в ВБ, внешний госдолг Узбекистана остается умеренным по сравнению с 22 другими государствами в регионе Европы и Центральной Азии. Так, отношение внешнего госдолга к ВВП, прогнозируемое в 2020 году, составит для Казахстана — 26,6%, Кыргызстана — 64,2%, Таджикистана — 51%, Армении — 63,8%, Азербайджана — 19,6%, Грузии — 60%, России — 20,5%, Украины — 62%, Беларуси — 45,2%.