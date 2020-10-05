Десятки погибших мертвых животных обнаружены на берегу Тихого океана в Камчатском крае России. В Greenpeace назвали ситуацию экологической катастрофой.

Жители Камчатки начали сообщать об изменении цвета воды и гибели морской фауны в конце сентября, отмечает РБК. Побывавшие в воде люди и серферы заявляли о жжении в глазах и признаках отравления.

В краевом Министерстве природных ресурсов и экологии 2 октября сообщили, что проверка проб воды подтвердила превышение примерно в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза по нефтепродуктам.

Власти Камчатского края заявили о трех возможных версиях случившегося: техногенное загрязнение, природное явление (в регионе накануне был шторм) и сейсмическая активность.

По факту загрязнения окружающей среды и гибели животных на Камчатке было возбуждено административное дело по статье о нарушении специального режима хозяйственной деятельности в прибрежной зоне.

5 октября стало известно, что материалы доследственной проверки о массовой гибели животных в акватории Тихого океана переданы в центральный аппарат Следственного комитета России. На месте происшествия работают криминалисты регионального управления СК.