В 2018 году компания Flowers Garden сделала большой шаг в индустрии выращивания растений. За короткий срок она стала одним из крупнейших производителей сезонных цветов и кустарников в Узбекистане. Поставщиками растений и удобрений стали зарубежные компании из Турции, Швеции, Литвы и Нидерландов.

Следующим шагом для Flowers Garden стал проект по преобразованию теплицы, который был завершен в феврале 2019 года и принес большую пользу. В современной теплице работают более 500 квалифицированных сотрудников и специалистов из других стран. Они вкладывают свои труд и любовь в каждое растение.

В шоурумах Flowers Garden представлен широкий ассортимент декоративных цветов, кустарников и деревьев. Сотрудники магазинов помогут подобрать растение, которое украсит участок или сад, на любой вкус. Компания заботится о своих клиентах и предоставляет услуги по доставке, посадке и дальнейшему уходу за растениями.

В 2020 году Flowers Garden представил новый экологический комплекс для отдыха Flowers Garden Park площадью 49,2 га. Он включает в себя детские аттракционы, зоны отдыха, площадки для спорта и аллеи. Компания развивается с каждым годом и уверенно ставит большие цели для пользы населения и государства.

Приобрести растения можно в сети цветочных магазинов Flowers Shop и Flowers Garden Showroom или через службу доставки.

Подробнее ознакомиться с ассортиментом можно по ссылке.

Телефон: (+998) 95−501−22−22.

Адрес №1: Сергелийский р-н, ул. Узар, 78.

Адрес №2: Учтепинский р-н, ул. Саккокий, ТКАД, 66A.

Ориентир: рынок Урикзар.

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