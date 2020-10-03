Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 октября подписал постановление «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления сферой здравоохранения» (ПП-4847), сообщило Министерство юстиции в своем Telegram-канале «Правовая информация».
Согласно документу:
- вводится должность заместителя министра здравоохранения — начальника Главного управления здравоохранения Ташкента. В настоящее время должность главы горздрава Ташкента остается вакантной с начала августа, когда был освобожден от должности Ботирбек Исабеков.
- упраздняется должность заместителя министра здравоохранения — генерального директора Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. С апреля 2017 года эту совмещенную должность занимал Абдухаким Хаджибаев, который с 16 июля является первым замминистра здравоохранения, однако по-прежнему руководит РНЦЭМП.
Кроме того, министр здравоохранения Каракалпакстана и начальники региональных управлений здравоохранения теперь будут назначаться и освобождаться от должности министром здравоохранения по согласованию соответственно с председателем Жокаргы Кенеса Каракалпакстана и хокимами областей.
Руководители территориальных медицинских учреждений назначаются на должность и освобождаются от должности соответственно министром здравоохранения Каракалпакстана, начальниками управлений здравоохранения областей и начальником Главного управления здравоохранения Ташкента по согласованию с министром здравоохранения и соответственно председателем Жокаргы Кенеса Каракалпакстан, хокимами областей и Ташкента.
С 1 ноября 2020 года работникам центрального аппарата Министерства здравоохранения и территориальных органов управления здравоохранением будет выплачиваться ежемесячная надбавка за выслугу лет (в коэффициентах к должностному окладу с учетом коэффициента стимулирования) в следующих размерах:
- от 1 года до 3 лет — 0,3;
- от 3 лет до 5 лет — 0,6;
- от 5 лет до 10 лет — 0,8;
- от 10 лет до 15 лет — 1;
- от 15 лет до 20 лет — 1,2;
- свыше 20 лет — 1,5.