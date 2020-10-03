Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 октября подписал постановление «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления сферой здравоохранения» (ПП-4847), сообщило Министерство юстиции в своем Telegram-канале «Правовая информация».

Согласно документу:

вводится должность заместителя министра здравоохранения — начальника Главного управления здравоохранения Ташкента. В настоящее время должность главы горздрава Ташкента остается вакантной с начала августа, когда был освобожден от должности Ботирбек Исабеков.

упраздняется должность заместителя министра здравоохранения — генерального директора Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. С апреля 2017 года эту совмещенную должность занимал Абдухаким Хаджибаев, который с 16 июля является первым замминистра здравоохранения, однако по-прежнему руководит РНЦЭМП.

Кроме того, министр здравоохранения Каракалпакстана и начальники региональных управлений здравоохранения теперь будут назначаться и освобождаться от должности министром здравоохранения по согласованию соответственно с председателем Жокаргы Кенеса Каракалпакстана и хокимами областей.

Руководители территориальных медицинских учреждений назначаются на должность и освобождаются от должности соответственно министром здравоохранения Каракалпакстана, начальниками управлений здравоохранения областей и начальником Главного управления здравоохранения Ташкента по согласованию с министром здравоохранения и соответственно председателем Жокаргы Кенеса Каракалпакстан, хокимами областей и Ташкента.

С 1 ноября 2020 года работникам центрального аппарата Министерства здравоохранения и территориальных органов управления здравоохранением будет выплачиваться ежемесячная надбавка за выслугу лет (в коэффициентах к должностному окладу с учетом коэффициента стимулирования) в следующих размерах: