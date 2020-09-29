Транспортные средства, у водителей которых нет при себе страхового полиса по обязательному страхованию гражданской ответственности (ОСГО) владельцев транспорта, отныне не будут помещать на штрафную площадку.

Соответствующие изменения внесены в Кодекс об административной ответственности законом, который президент Узбекистана подписал 28 сентября. Новый порядок вступил в силу со дня официального опубликования, 29 сентября.

Документом внесены изменения в статью 291 (основания, порядок задержания и досмотра транспортных средства) Кодекса об административной ответственности Узбекистана.

В частности, в подпункте «а» части первой данной статьи слова «статьей 135 (за исключением случаев отсутствия при себе сертификата о прохождении повышения квалификации водителей)» заменены словами «статьей 135 (за исключением случаев отсутствия при себе страхового полиса по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, сертификата о прохождении повышения квалификации водителей)».

За езду без страхового полиса ОСГО, тем не менее, налагается штраф, сейчас он равен одной базовой расчетной величине (223000 сумов).

Напомним, в начале августа на портале Mening fikrim появилась петиция об отмене задержания транспортного средства в случае отсутствия страховки, которая за короткий срок набрала более 10 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения в парламенте.

Как отмечали ранее сенаторы, обсуждая документ, таким образом будут усилены гарантии имущественных прав граждан, что должно способствовать предотвращению коррупционных явлений из-за уменьшения штрафной базы для граждан.