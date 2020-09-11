Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на седьмом пленарном заседании в пятницу одобрил закон о поправках в некоторые законодательные акты в связи с сокращением бюрократических барьеров и внедрением современных управленческих принципов в деятельность государственных органов и организаций.

Как сообщила пресс-служба Сената, одно из изменений касается статья 291 («Основания, порядок задержания и досмотра транспортных средств») Кодекса об административной ответственности.

Поправкой отменяется порядок задержания транспортных средств за отсутствие у водителей при себе страхового полиса по обязательному страхованию гражданской ответственности (ОСГО) владельцев транспортных средств.

Таким образом будут усилены гарантии имущественных прав граждан, что должно способствовать предотвращению коррупционных явлений из-за уменьшения штрафной базы для граждан, отметили в пресс-службе верхней палаты парламента.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что в странах ближнего и дальнего зарубежья (изучался опыт США, Германии, Англии, Италии, России, Беларуси и другие стран) нет практики административного задержания транспортных средств в случае отсутствия у владельца транспортного средства при себе полиса ОСГО. В большинстве государствах установлена практика наложения административного штрафа на владельцев транспортных средств.

Ранее мы писали, что на портале коллективных обращений Mening fikrim петиция об отмене этой практики набрала больше 10 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения парламентом. В петиции также предлагалось отменить задержание транспортных средств за нарушение срока прохождения техосмотра.

Изменение вступит в силу после подписания закона президентом Узбекистана.