Только 7% бедного населения в Узбекистане являются дипломированными специалистами. Об этом на заседании Международного пресс-клуба 25 сентября сообщил директор Центра экономических исследований и реформ при Администрации президента Обид Хакимов.
Глава ЦЭИР заявил, что в Узбекистане разрабатывается Стратегия по сокращению бедности, которая охватывает такие направления, как образование, здравоохранение, урбанизация, предпринимательство, индустриализация, миграция и социальная защита. Если развитие этих сфер не будет комплексным, то будет сложно бороться с бедностью, что в итоге приведет к «ловушке бедности», заявил он.
«В Узбекистане только 7% бедного населения имеют дипломы. Это означает, что если человек со знаниями, высшим образованием, то он с меньшей вероятностью окажется за чертой бедности», — отметил Обид Хакимов.
Директор центра подчеркнул, что важнейшим направлением в сокращении бедности является система социальной защиты. Согласно исследованию ЮНИСЕФ, на которое он сослался, система социальной защиты в Узбекистане за последние три года смогла снизить уровень бедности на 39%.
«Всемирный банк каждый месяц оценивает уровень бедности, исходя из доходов населения. Если в 2018 году уровень бедности (уровень дохода ниже 3,2 доллара в день) в Узбекистане составлял 11,4%, то в 2020 году в связи с реформами он должен был упасть до 7,8%. Однако из-за пандемии появился риск того, что дополнительно 450 тысяч человек в Узбекистане могут попасть в категорию бедных, что приведет к увеличению уровня бедности до 8,7%», — заявил он.
Согласно озвученным экономическим прогнозам, в 2021 году ожидается снижение показателя бедности на 6,2%.
Как сообщает «Экономическое обозрение» со ссылкой на исследование ЦЭИР, репрезентативно малообеспеченная семья состоит из семи человек, средний возраст главы домохозяйства составляет более 50 лет и он не имеет высшего образования. В 11% случаев глава малообеспеченного домохозяйства не имеет работы и в 93% не имеет высшего образования, и лишь 24% имеют среднее специальное образование. 43% малообеспеченных домохозяйств не имеют постоянной работы, а 11% считаются безработными. 93% не подключены к центральной отопительной системе, 96% не имеют доступа к центральной канализационной системе, 66% не подключены к центральному водоснабжению.
Ранее вице-премьер, министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров заявил, что невозможно сократить бедность, раздав людям деньги. По его словам, факторами, которые влияют на сокращение бедности, являются развитие экономики, предпринимательства, образования, здравоохранения. Он указал, что политика правительства направлена на то, чтобы вывести население из бедности, а также с помощью мер соцзащиты предотвратить попадание людей из числа бедных в категорию нищих.
user-0041699
По-моему, перепутана причина со следствием. Это оказавшийся за чертой бедности с меньшей вероятностью получит образование.
Nir Avenir
Товарищ видимо хочет подменить понятия :) это как раз наоборот бедный просто не может полчить высшее образование :) но при этом еще есть вероятность что будучи с высшим образованием ты можешь еще и скатиться в разряд бедных :)
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“в 2021 году ожидается снижение показателя бедности на 6,2%.“
ага, мы так и поверили — у нас дефицит бюджета 6%, который наверное будут перекрывать повышением налогов и введением новых штрафов. а тут вдруг люди станут жить лучше.
и главный аргумент успешности этого плана только — президент приказал.
“Приказ господина ПЖ — всем надеть намордники. и радоваться“?
вроде бы фильм 1986 выпуска, а гляди до сих пор актуален, учитывая что мы итак уже все в намордниках из-за коронавируса. осталось только радоваться.
Renat Akchurin
Диплом — не гарантия защиты от бедности и не гарантия безбедной жизни, особенно в Узбекистане.
Необязательно иметь высшее образование, чтобы не быть бедным. Нужно создать условия и для рабочих — назовем категорию бедных одним словом — при всем уважении к рабочим (если судить по логике господина Хакимова, то рабочие без диплома — априори бедные) — нужно создать работающую систему обязательного медстрахования, когда каждый выплачивает в страховую кассу процент в зависимости от своего дохода — при этом, получают все равное медицинское качественное образование. То же и с образованием, сделать условно миллион сум за семестр для всех, это будет более подъемная сумма для миллионов молодых людей, а государству — субсидировать разницу, прекратив спонсорство всяких ненужных Сити.
Глядишь, так и заживем как в Америке.