Только 7% бедного населения в Узбекистане являются дипломированными специалистами. Об этом на заседании Международного пресс-клуба 25 сентября сообщил директор Центра экономических исследований и реформ при Администрации президента Обид Хакимов.

Глава ЦЭИР заявил, что в Узбекистане разрабатывается Стратегия по сокращению бедности, которая охватывает такие направления, как образование, здравоохранение, урбанизация, предпринимательство, индустриализация, миграция и социальная защита. Если развитие этих сфер не будет комплексным, то будет сложно бороться с бедностью, что в итоге приведет к «ловушке бедности», заявил он.

«В Узбекистане только 7% бедного населения имеют дипломы. Это означает, что если человек со знаниями, высшим образованием, то он с меньшей вероятностью окажется за чертой бедности», — отметил Обид Хакимов.

Директор центра подчеркнул, что важнейшим направлением в сокращении бедности является система социальной защиты. Согласно исследованию ЮНИСЕФ, на которое он сослался, система социальной защиты в Узбекистане за последние три года смогла снизить уровень бедности на 39%.

«Всемирный банк каждый месяц оценивает уровень бедности, исходя из доходов населения. Если в 2018 году уровень бедности (уровень дохода ниже 3,2 доллара в день) в Узбекистане составлял 11,4%, то в 2020 году в связи с реформами он должен был упасть до 7,8%. Однако из-за пандемии появился риск того, что дополнительно 450 тысяч человек в Узбекистане могут попасть в категорию бедных, что приведет к увеличению уровня бедности до 8,7%», — заявил он.

Согласно озвученным экономическим прогнозам, в 2021 году ожидается снижение показателя бедности на 6,2%.

Как сообщает «Экономическое обозрение» со ссылкой на исследование ЦЭИР, репрезентативно малообеспеченная семья состоит из семи человек, средний возраст главы домохозяйства составляет более 50 лет и он не имеет высшего образования. В 11% случаев глава малообеспеченного домохозяйства не имеет работы и в 93% не имеет высшего образования, и лишь 24% имеют среднее специальное образование. 43% малообеспеченных домохозяйств не имеют постоянной работы, а 11% считаются безработными. 93% не подключены к центральной отопительной системе, 96% не имеют доступа к центральной канализационной системе, 66% не подключены к центральному водоснабжению.

Ранее вице-премьер, министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров заявил, что невозможно сократить бедность, раздав людям деньги. По его словам, факторами, которые влияют на сокращение бедности, являются развитие экономики, предпринимательства, образования, здравоохранения. Он указал, что политика правительства направлена на то, чтобы вывести население из бедности, а также с помощью мер соцзащиты предотвратить попадание людей из числа бедных в категорию нищих.