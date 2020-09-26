Заместитель премьер-министра по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности, министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров на брифинге МПК в пятницу рассказал о политике государства в борьбе с бедностью.

«Невозможно сократить бедность, раздав людям деньги. Факторы, которые влияют на сокращение бедности, — это развитие экономики, предпринимательства, образования, здравоохранения. Поэтому даже в условиях пандемии, если вы реализуете меры, которые служат экономическому развитию, то вы соответственно боретесь против бедности», — заявил он.

Вице-премьер указал, что без доступа к образованию и здравоохранению семья продолжит становиться беднее, что приведет к снижению макроэкономических показателей страны.

«Если экономическое развитие, с одной стороны, снижает уровень бедности, то с другой — повышение уровня бедности снижает экономическое развитие. Как это происходит? Если у бедных семей нет хороших возможностей воспользоваться услугами здравоохранения и образования, то они продолжат становиться беднее, а в экономике снизится спрос. Экономика не сможет покрыть свою потребность в высококвалифицированных кадрах, что приведет к снижению экономических показателей», — отметил глава Минэкономразвития и сокращения бедности.

По его словам, в условиях пандемии коронавируса, в апреле, мае и июне, правительство в основном поддерживало производство и предпринимателей, а начиная с августа — непосредственно население.

Он напомнил, что в преддверии праздника Курбан хайит 182 тысячи людей получили помощь в размере 154 млрд сумов, то есть в среднем 850−900 тысяч сумов. На следующем этапе 280 тысяч семей, включенных в список нуждающихся, получили по 220 тысяч сумов на каждого члена семьи. Также была оказана помощь 41 тысяче работников скорой медицинской помощи. Кроме того, из бюджета в благотворительный общественный фонд «Вакф» при Управлении мусульман будет выделено 150 млрд сумов. Более того, на поддержку свыше 845 тысяч детей было направлено 422 млрд сумов (по 500 тысяч сумов на каждого).

Джамшид Кучкаров сообщил, что если в начале года постоянную ежемесячную помощь в виде социальных пособий получали 552 тысячи семей, в июне этот показатель достиг 774 тысячи, в июле — 876 тысяч, а к концу года планируется охватить социальной защитой 1,2 миллиона семей.

«С учетом того, что в Узбекистане около 8 миллионов семей, то 15% из них к декабрю будут получать соцпособия… К примеру, в Каракалпакстане каждая четвертая семья будет получать пособия, в Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Сырдарьинской и Джизаской областях — каждая пятая семья», — сказал он.

Министр считает, что пандемия помогла обнаружить недостатки в распределении социальных пособий.

«Условия в Хорезмской области, которая входит в регион Приаралья и имеет проблем с точки зрения погоды и других факторов, считаются одними из сложных. В начале года мы оказывали помощь только 5% семей в Хорезмской области, тогда как в Навоийской области — 4,6%. Хотя Навои стоит на третьем месте снизу по уровню бедности после Ташкента и Ташкентской области. То есть помощь Хорезму и Навои распределялась почти одинаково… Мы исправляем ошибки. Теперь в Хорезме 17% семей будут охвачены социальными пособиями», — рассказал Джамшид Кучкаров.

Увеличение доли обучающихся за счет государственных грантов, выделение отдельных грантов для девушек, повышение охвата населения высшим образованием и другие меры в сфере здравоохранения направлены на сокращение бедности, добавил вице-премьер.

«Что касается здравоохранения, если в определенной семье даже со средним уровнем дохода кто-то заболеет тяжелым, хроническим заболеванием, то, по правде говоря, есть большой риск присоединения этой семьи в число бедных. Поэтому вопросы образования и здравоохранения будут оставаться в приоритете в борьбе с бедностью», — уточнил он.

Глава Минэкономразвития и сокращения бедности указал, что социальные пособия, единовременная денежная помощь направлена на то, чтобы предотвратить попадание бедных людей в категорию нищих.

«То есть, с одной стороны, вывести людей из бедности, с другой — предотвратить попадание людей из числа бедных в число нищих», — отметил Джамшид Кучкаров.

Ранее президент Шавкат Мирзиёев предложил определить проблемы ликвидации нищеты и борьбы с бедностью в качестве одной из основных тем предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также провести Глобальный саммит, посвященный данным вопросам.

Президент впервые определил сокращения бедности приоритетной задачу в своем послании парламенту 24 января. По предварительным расчетам, 12−15% или 4−5 миллионов населения страны находится в состоянии бедности. «Это означает, что их ежедневный доход не превышает 10−13 тысяч сумов», — заявлял глава государства.