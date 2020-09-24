В Казахстане отменили смертную казнь. Ранее в стране действовал мораторий на нее, сообщает издание Tengrinews.kz со ссылкой на МИД.

Отмечается, Казахстан присоединился к международному протоколу об отмене смертной казни — соответствующий документ подписал в штаб-квартире Организации Объединенных Наций постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров.

О самом решении заявил ранее президент Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на общеполитических прениях 75-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он подчеркнул, что Казахстан нацелен на реализацию основополагающего права на жизнь и человеческое достоинство.

Подчеркивается, что «подписание этого международного документа является продолжением курса на гуманизацию уголовного законодательства».

С момента провозглашения независимости Казахстана 536 смертных приговоров было приведено в исполнение, последний датируется 2003 годом, когда был введен мораторий на применение смертной казни.

Смертная казнь в Узбекистане была отменена 1 января 2008 года (указ президента об отмене смертной казни был подписан еще в 2005 году).