Страховая компания «Узбекинвест» продолжает подкасты о страховании. В третьем выпуске специалисты компании рассказывают об основных отличиях обязательного автострахования ОСГОВТС от добровольного страхования автомобилей КАСКО. Для чего нужно обязательное автострахование? В каких случаях выплачивается компенсация по КАСКО? Сколько стоит полис добровольного автострахования? Все это можно узнать, послушав новый выпуск подкаста.

Основные моменты подкаста

КАСКО — добровольное страхование, которое защищает интересы владельца транспортного средства. Даже если водитель сам станет виновником ДТП и его застрахованный автомобиль пострадает в аварии, выплаты по КАСКО возместят этот урон. Владелец авто получит деньги или машину отремонтируют за счет страховой компании.

ОСГОВТС или обязательное автострахование — страхование гражданской ответственности владельцев авто. Выплаты по ОСГОВТС получают люди, пострадавшие в ДТП. Например, если обладатель полиса ОСГОВТС заденет чей-то бампер, его страховая компания компенсирует сумму ущерба, нанесенного чужому имуществу или здоровью.





Страховое возмещение

По КАСКО владелец автомобиля может установить сумму страховой компенсации на свое усмотрение. Ее максимальный размер устанавливается в зависимости от рыночной стоимости авто на день заключения договора. Новая машина стоит дороже, соответственно и сумма компенсации, которую может получить владелец, будет выше. А вот «старушка», которая повидала многое за свою службу, стоит дешевле. Соответственно размер страховой суммы будет установлен ниже.

Размер компенсации по ОСГОВТС устанавливает государство. Согласно законодательству Узбекистана страховая сумма по ОСГОВТС равна 40 млн сумов. Из них до 14 млн сумов уходит на возмещение ущерба имуществу (авто, дом и прочее) и до 26 млн сумов — на возмещение ущерба здоровью третьих лиц.





Стоимость

Стоимость полиса ОСГОВТС также установлено законодательством. В Ташкенте и Ташкентской области полис с ограничением количества водителей, допущенных к управлению авто, стоит 56 тысяч сумов, полис без ограничения количества водителей — 168 тысяч сумов. В других областях аналогичные полисы стоят 40 тысяч и 120 тысяч сумов.

По КАСКО тарифы устанавливают сами страховые компании и рассчитывают исходя из размера страховой компенсации. В «Узбекинвест» полис КАСКО стоит 1,5% от страховой суммы. Например, автомобиль стоит 80 млн сумов. Соответственно размер страховой компенсации также будет равен 80 млн сумов. Стоимость полиса КАСКО для данного авто составляет 1,2 млн сумов в год.

В «Узбекинвест» можно выгодно оформить страхование КАСКО с бесплатной доставкой по ссылке.

Подкасты от компании «Узбекинвест» можно услышать каждую неделю по четвергам в 10:00 в прямом эфире радиостанции Oriat Dono (волна 106,5) и на YouTube.

Видео- и аудиозаписи подкастов будут доступны в YouTube, соцсетях и популярных аудиосервисах.

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