Распоряжением правительства Узбекистана ряд хокимов районов и их первые заместители по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности был награжден единовременной денежной премией за обеспечение темпов роста промышленного производства в первой половине 2020 года, сообщило УзА.
Хокимы получили по 10 млн сумов, а их первые заместители — по 8 млн сумов. Средства выделены из резервного фонда Кабинета Министров. Речь идет о руководстве следующих районов:
- Избасканский и Кургантепинский районы Андижанской области;
- Ромитанский район Бухарской области;
- Нарынский район Наманганской области;
- Музрабадский и Кумкурганский районы Сурхандарьинской области;
- Янгибазарский район Хорезмской области.
Кроме того, распоряжением предупреждены ряд хокимов за необеспечение темпов роста промышленного производства, а их первые заместители по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности получили выговор. По показателям промышленного производства за январь-сентябрь будет дана оценка их деятельности, к ним могут быть применено наказание вплоть до увольнения.
- Бухарский и Жондорский районы Бухарской области;
- Янгикурганский район Наманганской области;
- Каршинский район Кашкадарьинской области;
- Булунгурский, Самаркандский и Джамбайский районы Самаркандской области;
- Чиназский и Уртачирчикский районы Ташкентской области;
- Дангаринский, Риштанский и Язъяванский районы Ферганской области.
С 1 марта в Узбекистане планировалось внедрить систему рейтинговой оценки деятельности органов экономического комплекса и Индекс развития предпринимательства в регионах.
По предварительным данным Госкомстата, в январе-июне предприятия Узбекистана произвели промышленной продукции на 166,9 трлн сумов, индекс физического объема промышленного производства к аналогичному периоду 2019 года снизился на 1,9% и составил 98,1%.