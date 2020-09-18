Распоряжением правительства Узбекистана ряд хокимов районов и их первые заместители по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности был награжден единовременной денежной премией за обеспечение темпов роста промышленного производства в первой половине 2020 года, сообщило УзА.

Хокимы получили по 10 млн сумов, а их первые заместители — по 8 млн сумов. Средства выделены из резервного фонда Кабинета Министров. Речь идет о руководстве следующих районов:

Избасканский и Кургантепинский районы Андижанской области;

Ромитанский район Бухарской области;

Нарынский район Наманганской области;

Музрабадский и Кумкурганский районы Сурхандарьинской области;

Янгибазарский район Хорезмской области.

Кроме того, распоряжением предупреждены ряд хокимов за необеспечение темпов роста промышленного производства, а их первые заместители по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности получили выговор. По показателям промышленного производства за январь-сентябрь будет дана оценка их деятельности, к ним могут быть применено наказание вплоть до увольнения.

Бухарский и Жондорский районы Бухарской области;

Янгикурганский район Наманганской области;

Каршинский район Кашкадарьинской области;

Булунгурский, Самаркандский и Джамбайский районы Самаркандской области;

Чиназский и Уртачирчикский районы Ташкентской области;

Дангаринский, Риштанский и Язъяванский районы Ферганской области.

С 1 марта в Узбекистане планировалось внедрить систему рейтинговой оценки деятельности органов экономического комплекса и Индекс развития предпринимательства в регионах.

По предварительным данным Госкомстата, в январе-июне предприятия Узбекистана произвели промышленной продукции на 166,9 трлн сумов, индекс физического объема промышленного производства к аналогичному периоду 2019 года снизился на 1,9% и составил 98,1%.