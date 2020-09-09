Предприятие «Тошкент шахар сув таъминоти» сообщило планируемых с 14 сентября отключениях холодной воды и понижении давления в водопроводных сетях Ташкента в связи с ремонтно-профилактическими работами и подготовкой к осенне-зимнему периоду.

График работ

14 сентября с 09:00 до 13:00 15 сентября

Воды не будет:

Мирабадскийрайон: махалли «Мовароуннахр», «Минг Урик», «Салар», Северный вокзал, Железнодорожная прокуратура, МГУ им. Ломоносова, улица Амир Темура — жилые дома №29, 30, 43, улица Туркистан — жилые дома №8, 10, 33, 35, 64, улица Саид Барака — жилые дома №1, 18, улица Садыка Азимова — жилые дома №5, 89, 89/1.

15 сентября с 9:00 до 9:00 16 сентября

Воды не будет:

Алмазарский район: махалли «Университетская», «Мирзо Голиб».

Шайхантахурский район: махалля «Узбекистан».

16 сентября с 9:00 до 16:00 17 сентября

Воды не будет:

Учтепинский район: махалля «Шафтолизор», ул. Рахимбабаева — жилой дом №4б.

17 сентября с 9:00 до 13:00 18 сентября

Воды не будет

Алмазарский район: массивы ТашГУ-ТашПИ, ТашГОСМИ, Медгородок, Олимпия, Ходжаева, махалли «Бешкурган», «Майкурган».

21 сентября с 9:00 до 18:00 22 сентября

Воды не будет:

Яшнабадский район: махалли «Урта масжид», «Уйсозлар», «Икбол», «Мумтоз», улица Шавкат с проездами, проезды Уйсозлар с тупиками, проезды Мумтоз с тупиками, Военная часть Службы государственной безопасности, предприятие MAN, автопарк №1.

Мирабардский район: массивы Куйлюк-1, 2, 3, 4, поликлиника, махалли «Файзиабад», «Билимдон» «Парвона», «Баратхужа», «Куйлюкота», «Ок-уй», «Бахт», гостиницы «Хаёт», «Даниелхил».

22 сентября с 21:00 до 6:00 23 сентября

Воды не будет:

Юнусабадский район: махалля «Жомий».

23 сентября с 9:00 до 9:00 25 сентября

Воды не будет:

Шайхантахурский район: махалли «Сархумдон», «Обиназир», «Гулбозор», «Бог куча», «Илгор», «Тинчлик», «Чакар», «Зафаробод», «Бустон», «Хувайдо», «Оклон», «Катта ховуз», Ц-26, 27, 28, 1-я городская больница, 1-й роддом, «Дока хлеб» по улице Старый Уйгур, районная котельная №3, Спорт комплекс ЖАР.

Алмазарский район: массивы Б-1, Б-3, улицы Нурафшон, Карасарайская, Эски Карасарай, Батыра Закирова, Фароби, Озод, Жанон, Лангар, Абдуллы Кадыри, Сагбан с проездами, улица Заркайнар с проездами.

28 сентября с 9:00 до 13:00 29 сентября

Воды не будет:

Мирабадский район: махалли Фуркат, Фитрат, Истиклолобад, Саракульская, Янги Замон, улицы Тор Хамроз, Кошхувос, 1-й проезд Кошхувос, 6-й тупик Фаргона йули, 2-й проезд Абдурауф Фитрат, улица Толимарджон общежитие №14, улица Эски Саракуль общежитие №113/9, улица Алтынкульская общежитие №40а, Ташэлектроаппарат, АТС, Военный лицей, Архитектурный колледж.

29 сентября с 9:00 до 21:00 29 сентября

Воды не будет:

Мирзо-Улугбекский район: массив Карасу-1 — жилые дома №14, 15, 36, 45, 46, Карасу-3 -жилые дома №13, 14, улица Авайхон 1-й, 2-й проезды.

Понижение давления воды:

Мирзо-Улугбекский район: массив Карасу-1 — жилые дома №24−35, 37, улица Авайхон — дома №1−15, массив Карасу-6 — жилые дома №16, 17, 19, 19а, 19б, 19 В, 21, 22, 23, 24, 26, улица Гетё — жилой дом №54.

29 сентября с 9:00 до 13:00 30 сентября

Воды не будет:

Сергелийский район: Аэропорт, завод №243, улица Саади, махалли «Ногой кургон», «Жунарык», «Чаштепа», «Узар».

Яккасарайский район: массивы Башлык, Кушбеги, улица Бобур — жилые дома с №69/1 до дома №69/10, с дома №67/1 до дома №67/12, с дома №81/1 до дома №81/6, дома №46/1, 46/2, 46/3, 59, 61, 63, 71, улица Абдуллы Каххара — жилые дом №2г, МКАД — жилые дома №87 В, 87 г.

30 сентября с 9:00 до 9:00 1 октября

Воды не будет:

Мирзо-Улугбекский район: улицы Яхъё Гулямова, Узбекистон овози, Генеральная прокуратура.

Яшнабадский район: Фонд Форум

5 октября с 9:00 до 23:00 5 октября

Воды не будет:

Алмазарский район: махалли «Ахил», «Бешкурган», «Оби Хаёт», «Мойарык», «Янги Тошкент», массивы Бешкурган 1, 2, 3, 4, Каланова.

6 октября с 9:00 до 21:00 6 октября

Воды не будет:

Юнусабадский район: улица Ифтихор с проездами, улица Корхожиота с проездами, улицы Уста Ширин, С. Абдуллаева, Зуннунова, Миртемир, Фарикамол, Т. Жалилова, Мукарамм Тургунбаевой с проездами

Шайхантахурский район: махалли «Кохота», «Лабзак», «Жангох», «Шайхантахур», Ц-11, 12, 13, 14, 15, улицы Ташкенбаева, Аэропланная, Tashkent City.

7 октября с 9:00 до 9:00 8 октября

Воды не будет:

Учтепинский район: массив Чиланзар — кварталы 14, 15, Республиканская клиническая офтальмологическая больница, Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, Городской онкологический диспансер.

8 октября с 21:00 до 6:00 9 октября

Воды не будет:

Яккасарайский район: улицы Кохинур, Занжирбог, В. Вахидова, Зарбог, Богсарой, Конституция, Бешчинор, Богдил, Сарабустон, Тафаккур, 1-й проезд Тафаккур, улица Шота Руставели — жилые дома №20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, улица Братислава — жилые дома №5, 9, 9а, 11, улица Мирабадская — жилые дома №6, 8, 10, 12, 16/18, 18, 20, 10/22, 22.

8 октября с 9:00 до 9:00 9 октября

Воды не будет:

Мирзо-Улугбекский район: махалли «Алпомыш», «Подшобог», «Катта Олтинтепа», «Олтинтепа», «Олмачи», «Турон», «Салар», «Исмоилий,» Научно-исследовательский институт санитарии, гигиены и профессиональных заболеваний.

Яшнабадский район: массив М. Риёзий, улицы С. Машхади, Камаши, Янги базар, станция Переливания крови, завод ТашПАП.

12 октября с 09:00 до 09:00 13 октября

Воды не будет:

Яккасарайский район: улица Бобур — жилые дома №18, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 32, 40, 40б, 40 В, улица Шохжахон — жилые дома №1, 1а, 1б, 2, 3, 4а, 10, 14, 15, 17, 17а, улица Ж. Шоший — общежития №2, 4, 6, 8, 2-й проезд Ж. Шоший — жилые дома №3, 4, 5, 8, улица Аския — жилые дома №2, 3, 20а, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42 и частные дома, улица Ракат — жилые дома №5, 6, 7, 30, 32, улица Беларык — жилые дома №4, 8, 10, 28, улица Урикзар — жилые дома №1, 3, 9, 10, 49, 140, 142, 149, 151, 153, 157, 159, частные дома по улицам Н. Умирзакова, М. Турсунова, Ат-Термизий, Х. Умарова, А. Авлоний, 1-й проезд А. Авлоний, улица Ж. Шоший с проездами, улица Урикзар с проездами.

В места отсутствия воды будут направляться автоводовозы.

Номера телефонов для справок: 256−10−95, 252−55−78, 252−60−08.