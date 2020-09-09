Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 сентября во Дворце независимости в Минске дал интервью российским СМИ. Беседовать с ним приехали главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, корреспондент «Первого канала» Антон Верницкий, ведущий программы «Вести» на телеканале «Россия 1» Евгений Рожков и главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян. Об основных моментах интервью сообщил портал TUT.by.

О протестах после президентских выборов

Александр Лукашенко уверен, что на обстановку в Беларуси в большей мере влияют внешнее вмешательство и что протестными акциями управляют из Польши, Чехии, Литвы и Украины. Он также заявил, что протесты координируются через социальные сети.

«Все это глобализировано и интернационализировано. Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь. Я разговаривал со многими президентами, со своим старшим другом, старшим братом я его называю, Путиным. Я его предупредил: этому противостоять нельзя. Потому что — а как вы противостоите телеграм-каналам? У вас есть возможность блокировать эти телеграм-каналы? Ни у кого нет, даже у тех, кто всю эту паутину придумал. Американцы. Вы же видите, что там творится. И телеграм-каналы там играют ведущую роль. Но эту историю — это они затеяли, они это начинали, и притом давно. Не Россия, не Беларусь это затеяла — это они всегда этим занимались. И получили. Поэтому Господь с ними. А мы пожинаем плоды всего этого. Убрать интернет и прочее… Даже если интернет сегодня убрать, телеграм-каналы эти из Польши будут работать», — сказал он.

«Поэтому вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро определенные политические события, а может быть, и на ровном месте. Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия», — предупредил Александр Лукашенко.

«Если бы сейчас рухнул Лукашенко, рухнула бы вся система и следом покатилась бы и Беларусь. Я не хочу сказать, что она откатилась бы куда-то далеко. Я думаю, что далеко откатилась бы. Ну, может, кто-то бы подставил свое могучее плечо. Но сейчас бы было очень тяжело», — добавил он.

Глава Беларуси рассказал, что для него самое главное в жизни. «Если бы у меня в кармане было несколько миллиардов, может, я поступил бы, как Порошенко. Вряд ли, конечно, я так иногда думаю. Но если у меня этих миллиардов нет? Поэтому я не боюсь. Я даже дома говорю, потому что дети не очень воспринимают: „Слушайте, дети, но не сегодня, завтра. Кто знает, когда я уйду к Нему, когда он меня позовет“. Когда меня пытаются там удержать от чего-то. Когда-то я уйду, может быть, но я не позволю вот то, что мы создавали с людьми, вот с этими вот поколениями, я им не позволю это разрушать. Вот чем я живу, и как изменилась эта страна».

О власти и появление с автоматом

Александр Лукашенко не исключил, что долго находится у власти: «Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника. Но только я сейчас могу защитить Беларусь. Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать! Мы готовы провести реформу Конституции, после этого не исключаю досрочных президентских выборов».

«Мое появление с автоматом означало только одно: я никуда не убежал и готов защищать страну до конца», — заявил он.

О задержании Марии Колесниковой

Журналисты спросили Александра Лукашенко о ситуации с задержанием на границе члена координационного совета оппозиции Марии Колесниковой.

«Подробней я, наверное, не могу рассказать в силу того, что мне доложили только, что она и двое — не то друзья, не то водители, не то близкие, не то далекие — они сегодня бежали в Украину. И у них документы, всё, было оформлено заранее. Они предъявили паспорт на нашем участке. Таможенники, пограничники пропустили их. Дальше — участок государственной границы и пост украинцев. Но между этими постами — не зря, наверное, туда поехали — 8−9 км между ними. И там, в силу усиления на своей половине за этим постом основным, мы выставили усиление. Граница усиленно охраняется, поэтому мы выставили пост. Естественно, их остановили. Они на своем автомобиле по газам. Ее то ли выбросили из машины — ну, на ходу. На ходу. Ну так они там втроем были, кто ее мог выбросить? Наши пограничники, естественно, ее задержали, как положено, я как старый пограничник это говорю, и отправили в отряд пограничный. А эти через границу, через пост украинский — украинцы, насколько я сейчас информирован, их задержали. И мы с ними ведем переговоры, чтобы они нам их вернули, — ответил президент.

О координационном совете оппозиции

Александр Лукашенко заявил, что не станет разговаривать с советом, потому что «я не знаю, кто эти люди». «Они никакая не оппозиция. Все, что они предлагают, — это катастрофа для Беларуси и белорусского народа. Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией, хотят, чтобы у нас были платными образование, медицины. Они хотят, чтобы все наши промышленные предприятия были уничтожены, а рабочие стали бы безработными», — процитировал президента в своем Telegram-канале Роман Бабаян.