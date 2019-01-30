Холдинговую компанию «Узбекозиковкатхолдинг» планируется ликвидировать в течение двух месяцев. Ожидается, что ее заменит саморегулируемая организация в сфере пищевой промышленности, говорится в постановлении президента Узбекистана от 28 января об организации деятельности Министерства инвестиций и внешней торговли.

«Узбекозиковкатхолдинг» был образован на базе Ассоциации предприятий пищевой промышленности Узбекистана весной 2016 года.

Планы ликвидации холдинга были обнародованы осенью прошлого года. В проекте решения президента о кардинальном совершенствовании системы управления пищевой промышленностью говорилось о зарегулированности управления предприятиями отрасли и наличием излишних звеньев и дублирующих функций.

«Не соответствует международной практике и современным требованиям наличие до настоящего времени планового метода при прогнозировании производства пищевой отрасли, вследствие чего производители не могут самостоятельно определять объемы производства с учетом реально складывающейся ситуации на рынке сбыта, а также увеличивать экспорт и продвигать национальные бренды на зарубежные рынки», -отмечалось в документе, подготовленном Министерством экономики.