На базе Государственного комитета Узбекистана по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру будет создано Агентство по кадастру при Государственном налоговом комитете. Это предусмотрено указом президента от 7 сентября о кардинальном совершенствовании системы ведения учета земли и государственных кадастров.

В документе отмечается, что концентрация в одном органе задач по выделению земли, ведению ее учета, размещению сельскохозяйственных культур, осуществлению земельного надзора, а также подготовка кадастровых дел земельных участков, зданий и сооружений непосредственно регистрирующим органом порождали конфликт интересов в данной сфере.

В соответствии с указом задачи, функции и полномочия Госкомземгеодезкадастра по ведению мониторинга сельскохозяйственных земель и культур, размещению сельхозкультур, осуществлению государственного надзора за охраной сельхозземель, проведению бонитировки почв, определению нормативной стоимости сельхозземель, повышению плодородия почвы, проведению исследований в области почвоведения и геоботаники передаются Министерству сельского хозяйства.

Проведение мониторинга земель несельскохозяйственного назначения в целях своевременного определения изменений их структуры, предупреждения и ликвидации последствий негативных процессов осуществляется в рамках Государственного мониторинга окружающей природной среды в Узбекистане.

Указом определены основные задачи и направления деятельности Агентства по кадастру в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество, в сфере геодезии и картографии, а также в сфере ведения государственных кадастров.

Вводится порядок, в соответствии с которым кадастровые дела земельных участков, находящихся в резерве, а также выделяемых новых земельных участков на землях сельскохозяйственного назначения подготавливаются по обращениям районных отделов сельского хозяйства, на землях несельскохозяйственного назначения — районных и городских отделов строительства на основе заказов хокимиятов.

Подготовка кадастровых дел осуществляется инженерами по кадастру, аттестованными Агентством по кадастру, и организациями системы агентства на договорной основе;

С 1 октября 2020 года решения, протоколы аукционов и тендеров, нотариально удостоверенные сделки и другие документы, предусматривающие возникновение, изменение, отчуждение, ограничение и прекращение прав на земельные участки, вступают в силу после государственной регистрации в Национальной географической информационной системе Узбекистана.

Ведение государственного земельного кадастра, а также государственного кадастра зданий и сооружений осуществляется на основе данных, собранных путем государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

С 1 января 2021 года вся информация о типе, контурах, границах и правообладателях земель вносится в онлайн-геопортал Агентства по кадастру, который интегрируется с Национальной геоинформационной системой.

Земельный баланс и его отчетность, а также книга районного и городского земельного кадастра ведутся исключительно в Национальной геоинформационной системе.

Единая система государственных кадастров формируется в Национальной геоинформационной системе. Данные государственных кадастров представляются в Национальную геоинформационную систему исключительно посредством телекоммуникационных сетей напрямую.

Запланирован пересмотр расценок на государственные услуги в сфере государственного кадастра объектов недвижимости, в том числе уменьшение размера сбора, взимаемого за государственную регистрацию прав на земельные участки сельскохозяйственного назначения.

Министерству сельского хозяйства поручено подготовить предложение о привлечении субъектов предпринимательства к выполнению работ по бонитировке почвы, определению нормативной стоимости сельскохозяйственных земель и проведению геоботанических исследований.