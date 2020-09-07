Каршинский прокурор по надзору за соблюдением законов в местах содержания заключенных под стражей и исполнения наказаний Дехконбой Убайдуллаевич Абдуллаев скончался 6 сентября, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Причиной смерти стала двусторонняя интерстициальная пневмония.

Дехконбой Абдуллаев родился 19 ноября 1974 года в Кашкадарьинской области. Начал работу в органах прокуратуры в 1998 году. Должность Каршинского спецпрокурора занимал с 2019 года.