В дикую природу в Тамдынском, Канимехском и Учкудукском районах Навоийской области выпущены 800 дроф-красоток, сообщила пресс-служба Государственного комитета Узбекистана по экологии и охране окружающей среды.

Мероприятие проведено 2 и 3 сентября Госкомэкологии, ННО «Эмиратский центр по сохранению дрофы-красотки» (ОАЭ) и компанией Falcon Hunting Solutions.

Птицы были выведены в центре по сохранению дрофы-красотки, отмечается в сообщении. С момента основания центра в 2008 году в дикую природу было выпущено в общей сложности более 14 тысяч птиц.

Фото: Госкомэкологии.

Дрофа-красотка, или вихляй восточный, включена в Красную книгу Международного союза охраны природы и Красную книгу Узбекистана (с 2009 года). Распространена в пустыне Кызылкум. Численность и ареал птицы начали сокращаться в 1960-х годах.