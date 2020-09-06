Компания Bizning Uylar Development предлагает широкий выбор планировок в квартирах с готовым ремонтом в новом масштабном жилом комплексе Manzara.
Расположенный в инновационном квартале Yunusobod Business City, комплекс представлен 11-ю жилыми домами с 756 квартирами с площадью от 45 до 127 кв. м.
ЖК Manzara это:
- 74,8 тысяч кв. м застроенной площади;
- более 600 парковочных мест для жителей комплекса и их гостей;
- 600 кв. м коммерческих площадей с отдельным паркингом;
- 29,6 тысяч кв. м закрытой благоустроенной озелененной территории.
Приобрести квартиру в ЖК Manzara можно на выгодных условиях рассрочки до 24 месяцев, а также в кредит сроком на семь лет.
Адрес: Юнусабадский р-н, ул. Чинабад
Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00 без выходных.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.
Instagram: @bizninguylar
Telegram: t.me/bizninguylar
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Сайт: bizninguylar.uz
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