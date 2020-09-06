Компания Bizning Uylar Development предлагает широкий выбор планировок в квартирах с готовым ремонтом в новом масштабном жилом комплексе Manzara.

Расположенный в инновационном квартале Yunusobod Business City, комплекс представлен 11-ю жилыми домами с 756 квартирами с площадью от 45 до 127 кв. м.

ЖК Manzara это:

74,8 тысяч кв. м застроенной площади;

более 600 парковочных мест для жителей комплекса и их гостей;

600 кв. м коммерческих площадей с отдельным паркингом;

29,6 тысяч кв. м закрытой благоустроенной озелененной территории.

Приобрести квартиру в ЖК Manzara можно на выгодных условиях рассрочки до 24 месяцев, а также в кредит сроком на семь лет.

Адрес: Юнусабадский р-н, ул. Чинабад

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00 без выходных.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Instagram: @bizninguylar

Telegram: t.me/bizninguylar

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Сайт: bizninguylar.uz

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