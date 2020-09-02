Президент Шавкат Мирзиёев возложил венок к подножию памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову и почтил его память, сообщила пресс-служба главы государства. Напомним, 2 сентября в Узбекистане установлено Днем памяти первого президента.

В Научно-просветительском мемориальном комплексе имени Ислама Каримова прочитаны суры из Корана.

Представители Сената и Законодательной палаты Олий Мажлиса, Администрации президента, Кабинета Министров, министерств и ведомств также возложили цветы к монументу.

Церемонии возложения состоялись также у памятников Исламу Каримову в Самарканде и Карши.

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