Генеральная прокуратура Узбекистана провела проверку работ по строительству и благоустройству в рамках подготовки к саммиту Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде в 2022 году. О результатах газете ведомства Huquq (PDF) рассказал заместитель начальника управления Генпрокуратуры Бехзод Исмаилов.

Постановлением президента от 16 марта 2018 года был создан Фонд благоустройства и повышения благосостояния при хокимияте Самаркандской области. Фонд реконструкции и развития Узбекистана выделил ФБПБ кредит в 25 млн долларов на 5 лет с двухлетним льготным периодом под 2% годовых. Доходы фонда также формируются за счет отчислений коммерческих предприятий, созданных при учредительстве областного хокимията, грантов, благотворительных отчислений и других источников.

Средства фонда направляются на улучшение инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство регионов, строительство и ремонт объектов водоснабжения и канализации, местных дорог, объектов социальной сферы, укрепление материально-технической базы. Заказчиком выступает «Служба единого заказчика» при хокимияте области.

Бехзод Исмаилов сообщил, что при осуществлении государственных закупок за счет средств фонда выявлено неполное соблюдение законодательства.

В частности, установлено, что строительство 4 объектов, связанных с автомобильными дорогами, а также 8 объектов водоснабжения и канализации осуществлялось незаконно, то есть подрядчики не были определены через тендер, а строительство ведется с параллельным проектированием.

Кроме того, не организован финансовый контроль за целевым использованием средств при строительстве объектов, а также технический контроль за соблюдением строительных норм и правил. Это приводит к хищению выделенных средств и низкому качеству работы. Возбуждено пять уголовных дел, ведется следствие, заявил представитель Генпрокуратуры.

На 1,9-километровом участке улицы Афросиаб в Самарканде компания Favorite group провела питьевые и канализационные сети, а УП «Самаркандское эксплуатационное линейное предприятие» заасфальтировало эту же часть улицы. Однако к апрелю 2020 года на дороге образовалось множество неровностей, и асфальтовое покрытие пришло в негодность.

«Изучение законности строительства водопроводных сетей и асфальтирования показало, что подрядчики выбирались без тендера, а строительство велось параллельно с разработкой проектно-сметной документации, без экспертизы. Также были грубо нарушены строительные нормы при строительстве канализационной сети. В частности, расхищено 85 млн сумов за счет приписки. Кроме того, выявлено хищение и неправильное расходование средства в сумме 7,4 млрд сумов, выделенных для строительства, ремонта и работ по благоустройству», — заявил Бехзод Исмаилов.

По его словам, сейчас принимаются меры по устранению выявленных недостатков.