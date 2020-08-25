Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 августа подписал указ о мерах кардинальному совершенствованию лицензионных и разрешительных процедур. Цель документа — создание условий для работы предпринимателей путем устранения бюрократических барьеров.

Указом на первом этапе (в 2020 году) предусмотрено сокращение и перевод на альтернативные методы регулирования некоторых видов лицензий и документов разрешительного характера, не причиняющих ущерб здоровью граждан и обществу. Кроме того, намечено упрощение процедур, чтобы минимизировать истребование излишних документов и уменьшить затраты времени и средств предпринимателей. Процессы выдачи соответствующих документов полностью цифровизуют для прозрачности.

На втором этапе (в 2020—2021 годах) запланирована систематизация актов законодательства в сфере лицензирования и выдачи разрешений, разработка паспортов оказания госуслуг и коренное сокращение количества нормативно-правовых актов. Будут внедрены типовые административные регламенты выдачи отдельных видов лицензий и разрешений.

С 1 января 2021 года отменяются 37 лицензий и 10 разрешений, в том числе путем объединения — 16 лицензий и 11 разрешений, путем внедрения уведомительного порядка — 17 лицензий и 14 разрешений. Сокращаются сроки оформления 14 видов лицензируемой деятельности и документов разрешительного характера, упрощается процедура получения 115 лицензий и разрешений. «Газета.uz» опубликует полный список позже.

С этой же даты сертификация услуг туроператоров при лицензировании туристской деятельности будет добровольной. Также отменяется:

требование документов, подтверждающих согласие на обмен кредитной информацией с как минимум 10 коммерческими банками при лицензировании кредитных бюро;

практика оформления отдельной лицензии для филиалов юридических лиц, которые занимаются розничной реализацией лекарств и изделий медицинского назначения. Адрес каждого филиала будет указываться в основной лицензии;

порядок истребования от заявителя гарантийных писем органов государственной власти на местах при получении лицензии на право пользования участками недр.

Документом установлено, что в порядке уведомления осуществляются те виды деятельности, при которых не требуется решение со стороны уполномоченного органа для начала работы или совершения действия. При этом предприниматели должны принять обязательства по соблюдению требований и условий, прописанных в законодательстве.

Указом уполномоченным органам запрещено:

отказывать в оказании госуслуг по причине наличия задолженности у соискателя лицензии по обязательным платежам за поставку электроэнергии, природного газа, услуги водоснабжения и канализации, по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, а также исполнительным документам при выдаче, продлении срока действия и переоформлении лицензий;

у соискателя лицензии по обязательным платежам за поставку электроэнергии, природного газа, услуги водоснабжения и канализации, по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, а также исполнительным документам при выдаче, продлении срока действия и переоформлении лицензий; заменять лицензии и документы разрешительного характера на договоры, заключаемые между госорганами и предпринимателями;

заключаемые между госорганами и предпринимателями; прямо или косвенно принуждать предпринимателей к пользованию другими видами платных услуг или получению разрешений, которые не предусмотрены в лицензионных и разрешительных требованиях и условиях, в процессе рассмотрения заявлений о выдаче лицензий и разрешений и выдачи этих документов.

Все лицензии и разрешения, действие которых истекает в 2020 году, продлеваются до 1 января 2021 года. Привлекать к ответственности и применять другие меры в связи с истечением их срока запрещено.

С этой же даты государственным унитарным предприятиям и негосударственным организациям, которые занимаются лицензируемыми видами деятельности и созданы решениями президента или Кабинета Министров, запрещается работать без получения лицензии.

К началу следующего года также должна быть разработана и запущена информационная система «Лицензия» со специальным мобильным приложением. Она охватит все процессы, которые связаны с лицензированием, выдачей разрешений и уведомлений.

С 1 января 2021 года устанавливается порядок, по которому:

лицензионные, разрешительные и уведомительные процедуры поэтапно осуществляются полностью в электронной форме через систему «Лицензия». Исключения составят разрешительные документы, выдаваемые субъектам внешнеэкономической деятельности с использованием таможенной информационной системы «Единое окно», а также процедуры, которые содержат гостайну и информацию, доступ к которой ограничен;

Исключения составят разрешительные документы, выдаваемые субъектам внешнеэкономической деятельности с использованием таможенной информационной системы «Единое окно», а также процедуры, которые содержат гостайну и информацию, доступ к которой ограничен; заявления о выдаче лицензии и разрешений, а также об уведомлении уполномоченного органа и документы, приложенные к ним, принимаются в электронной форме посредством Единого портала интерактивных государственных услуг;

посредством Единого портала интерактивных государственных услуг; все виды лицензий и разрешений, а также письма о принятии уведомлений и включении их в реестр оформляются путем проставления QR-кода (матричного штрихового кода), который позволить онлайн проверить достоверность этих документов. Кроме того, отменяется порядок их выдачи на специальных бланках, за исключением документов, которым требуется оформление на специальных бумажных бланках в соответствии с международными договорами;

который позволить онлайн проверить достоверность этих документов. Кроме того, за исключением документов, которым требуется оформление на специальных бумажных бланках в соответствии с международными договорами; физические лица, которые выявили факты работы без лицензии или разрешения либо без направления уведомления, а также случаи нарушения законодательства при рассмотрении заявлений, выдаче лицензий и разрешительных документов или отказе в их выдаче, и сообщившие о них уполномоченным органам, поощряются денежным вознаграждением в размере 10% от суммы взысканного штрафа при подтверждении правонарушения;

в размере 10% от суммы взысканного штрафа при подтверждении правонарушения; при уведомлении уполномоченного органа о начале деятельности взимается сбор в размере до 50 процентов базовой расчетной величины, за исключением уведомлений о начале строительно-монтажных работ и розничной торговли алкогольной продукцией.

В течение трех месяцев должны быть объединены законы «О лицензировании отдельных видов деятельности» и «О разрешительных процедурах в сфере предпринимательской деятельности» и разработан целостный проект закона. Он будет предусматривать установление единого и прозрачного порядка прохождения лицензионных, разрешительных и уведомительных процедур, внедрение единой системы защиты прав и интересов физических и юридических лиц, определять полномочия уполномоченных органов и организаций и другие направления.