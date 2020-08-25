Администрация Ташкентского метрополитена прокомментировала посты в социальных сетях о замене скамеек без спинок на парковые скамьи со спинками на некоторых станциях. Пользователи соцсетей, в частности, отмечали, что массивность новых мест для сидения загораживает обзор платформы.

Сейчас производится плановая реставрация скамеек, установленных на платформах станций метро, заявила администрации метрополитена. Реставрационные мероприятия были начаты во время карантина, когда метрополитен не функционировал для пассажиров. «Данные работы продолжается согласно установленному графику», — отметили в администрации.

«Учитывая тот факт, что реставрация инвентаря осуществляется в специальных цехах, было принято решение об их временной замене на вариант парковых скамеек (их можно увидеть на станциях „Пахтакор“ и „Халклар дустлиги“). Подчеркиваем, это является временной мерой. После окончания проведения реставрационных работ, скамейки будут возвращены на указанные станции», — говорится в сообщении.

Администрация Ташкентского метрополитена также опровергла информацию о том, что прежние скамейки были цельногранитными.

Источник: «Ташкентский метрополитен»

«Официально сообщаем, что на подчеркнутых станциях метро скамеек указанной конструкции не было и нет. Для удобства пассажиров изначально (с момента сдачи в эксплуатацию) установлены скамейки с широким деревянным покрытием на металлических ножках», — сказано в сообщении. В доказательство Ташкентский метрополитен приводит фотографии скамеек до реставрации (выше).

Станции метро «Абдулла Кадыри» (2013 год) и «Пушкинская» (2018 год). Фото: Аскар Якубов / УзА, Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Администрация метрополитена также сообщила, что за время карантина в метро проводилась «значительная работа по ремонту, реставрации и другим мероприятиям».