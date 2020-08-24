Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 24 августа принял вновь назначенного посла Италии Агостино Пинна, сообщила пресс-служба МИДа.

В ходе беседы обсуждены вопросы укрепления взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами. Стороны обменялись мнениями по срокам предстоящих совместных мероприятий на различных уровнях.

Стороны выразили заинтересованность в реализации проектов в области торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также ранее достигнутых договоренностей в данном направлении, в том числе в рамках шестого заседания Межправительственной рабочей группы в Риме в мае 2019 года.

Подчеркивалось, что торговый дом Италии «Венето» в Термезе, церемония открытия которого состоится 25 августа, послужит расширению связей между деловыми кругами двух стран.

Отдельное внимание на встрече было уделено вопросам активизации контактов в культурно-гуманитарной области.