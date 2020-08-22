«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz предлагает подборку рецептов самых вкусных и сытных завтраков.

Сырники с сулугуни





Не сладкий вариант сырников с сулугуни можно приготовить с вечера и утром обжарить: сытно, вкусно и быстро.

Хачапури с сыром





Если вечером немного потрудится — приготовить тесто, слепить быстрые хачапури с сыром и отправить в холодильник, то утром можно наслаждаться неповторимым вкусом горячих лепешек.

Энергетические батончики





Энергетические батончики — настоящий кладезь полезных и питательных веществ. Приготовив батончики с вечера, утром можно угостить свой организм витаминами.

Паштет из куриной печени





Классический паштет из куриной печени всегда выручит, когда хочется есть, но нет времени или сил на готовку. Отлично подходит для быстрого и сытного завтрака.

Катлама с луком





Катлама — очень простые и вкусные слоеные лепешки с луком, которые можно хранить в морозилке. Утром стоит только обжарить лепешки с двух сторон и заварить чай, как все домочадцы прибегут на волшебный запах.

Овсянка в банке





Здоровый завтрак, который можно сделать быстро и легко. К тому же, овсянка в банке может хранится три-четыре дня в холодильнике и готовится всего лишь за 5−10 минут.

Сырники с курагой





Эти сырники приятно пахнут ванилью, а вкрапления кураги делает вкус еще интереснее.

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