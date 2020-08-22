Страховая компания GROSS INSURANCE признана лучшей страховой компанией Узбекистана в сфере туризма в 2020 году по версии международного финансового издания Global Banking & Finance Rewiev (Великобритания). Соответствующая информация была опубликована на сайте финансовой медиаплатформы.

GROSS INSURANCE — одна из наиболее инновационных и опытных страховых компаний. Уже много лет компания растет и добивается высоких позиций на страховом рынке.

На протяжении многих лет партнерами GROSS INSURANCE в сфере туристического страхования являются такие мировые компании в области организации услуг за рубежом, как Allianz (Германия) и Remed Assistance (Турция).

В целях повышения качества обслуживания путешествующих разработано собственное мобильное приложение GROSS MOBILE. При помощи него клиенты могут обращаться в круглосуточный центр поддержки клиентов компании. Специалисты центра окажут оперативную и квалифицированную помощь вне зависимости от их местоположения.

«За неполные шесть лет работы нашей компании в сфере туристического страхования более полумиллиона соотечественников доверили нам защиту своих интересов на время поездок и путешествий. За этот период нами оплачено более 120 неотложных сложных операций за рубежом, организовано 35 случаев возврата наших соотечественников на родину в результате несчастного случая и смерти, а также выплачено более 7 млрд сумов страховых компенсаций. Присуждение нашей компании международной премии Global Banking & Finance Awards — это признание многолетнего труда компании и ее международных и отечественных партнеров по предоставлению клиентам страховых услуг высокого уровня, в том числе за пределами Узбекистана», — рассказал Абдуазиз Абдусатторов, генеральный директор GROSS INSURANCE.

Распространение COVID-19 серьезно повлияло на планы путешествующих. Для GROSS INSURANCE всегда были актуальны безопасность и здоровье клиентов. В связи с этим к стандартному покрытию по страхованию путешествующих добавилось покрытие при инфекционных заболеваниях, в том числе COVID-19. Возмещение в размере 5 тысяч евро будет выплачено при обнаружении и госпитализации застрахованного с COVID-19 за рубежом.

Премия Global Banking & Finance Awards учреждена в 2011 году одноименной и популярной британской медиаплатформой в сфере финансовых технологий и информации. Участники конкурса сравниваются по таким критериям, как набор и качество предоставляемых сервисов и управления рисками, а также уровень обслуживания клиентов и технологического развития в разных категориях, в том числе в области страхования.

Рейтинг основан на результатах независимых исследований, а также оценках независимых экспертов, руководителей и инсайдеров отрасли.

Единый телефон центра поддержки клиентов: 1166.

Сайт: gross.uz

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