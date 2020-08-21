Суммарная стоимость акций корпорации Apple на бирже Nasdaq 19 августа превысила 2 трлн долларов. Компания стала первой в США и второй в мире, чья капитализация превысила эту сумму, сообщило издание vc.ru.

Акции компании выросли на 1,14% и стоят 467,51 долларов за штуку. С начала этого года акции компании подорожали на 59,24%. Примерно два гола назад компания достигла отметки в 1 трлн долларов. В июне капитализация компании превысила 1,5 трлн, порог в 1 трлн долларов преодолели Amazon, Microsoft и Alphabet.

В июле совет директоров компании утвердил дробление находящихся в обращении акций в соотношении четыре к одному. Так компания хочет сделать бумаги более доступными для инвесторов. В свободном обращении находится около 4,7 млрд акций.

Росту акций Apple способствовал, в частности, стабильный спрос на устройства компании, отметил Wall Street Journal.

Первой компанией, которой удалось, хоть и ненадолго, преодолеть рубеж в 2 трлн долларов, стала саудовская нефтяная компания Saudi Aramco. Это случилось в декабре прошлого года — на следующий день после первичного публичного размещения акций.