Golden House представляет свой новый жилой комплекс Sag‘bon, где уже стартовали продажи. ЖК Sag‘bon — это жилые дома, расположенные в Алмазарском районе, недалеко от центра исламской культуры — комплекса Хаст-Имам.





Sag‘bon состоит из двух девятиэтажных корпусов, построенных из экологичного и энергоэффективного кирпича на основе современных технологий. Проектирование комплекса выполнено так, чтобы расположение домов образовывало прямоугольник, внутри которого будет зеленое пространство с детскими игровыми площадками.

Фасад жилого комплекса представлен в пастельно-бежевых тонах. Это создает атмосферу Востока и одновременно дополняет ее современными чертами и штрихами. В то же время выразительный рельеф фасадов и своеобразная геометрия декора делают Sag‘bon одним из необычных проектов Golden House. Для отделки выбраны натуральные цвета и материалы, которые уже со входа погружают в атмосферу спокойствия и домашнего уюта.





Жилой комплекс расположен на территории, где есть все для счастливой и насыщенной жизни. Благоустроенный внутренний двор, современные игровые площадки, детский сад, живописный ландшафтный дизайн — лишь некоторые из преимуществ комплекса. Развитая инфраструктура района, множество социальных объектов торгово-бытового назначения в шаговой доступности дополняют перечень достоинств ЖК Sag‘bon.

Территория комплекса будет огорожена и закрыта от посторонних. На первом этаже дома разместится пункт милиции. Следить за безопасностью будут камеры видеонаблюдения, установленные по всему периметру комплекса, а также охранник.

В пешей доступности расположено множество школ и детских садов. Несмотря на это, во дворе комплекса к моменту ввода в эксплуатацию появится собственный детский сад на 90 мест, который разместится внутри второго корпуса. В детском саду будут предусмотрены столовая, залы для занятий танцами, музыкой и гимнастикой, кабинет логопеда, образовательные кабинеты и другие.





В ЖК Sag‘bon имеются выгодные условия покупки квартир. Приобретая квартиру, покупатель экономит свой бюджет и время, так как жилье предоставляется с качественным готовым ремонтом. Будущим жильцам останется только выбрать мебель и аксессуары и пригласить друзей на новоселье.

Также вместе с квартирой покупатели получают современный и эргономичный кухонный гарнитур в подарок.

Офис продаж ЖК Sag‘bon: Алмазарский р-н, 10-й проезд ул. Сагбан.

Ориентир: пересечение Малой кольцевой дороги и ул. Карасарай

Телефон: (+998) 78−150−11−11.

Сайт: sagbon.uz

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