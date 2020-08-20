Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии в Чиракчинском районе Кашкадарьинской области, сообщила пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана.

Авария произошла 19 августа примерно в 18:30 на 38-м км автодороги 4Р-84 «Яккабог-Чирокчи-Шурбозор». Водитель Nexia 33-летний Б. Е., нарушив правила обгона, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем HOWO, которым управлял О. С.

В результате столкновения Б. Е. и два пассажира — 67-летний Б. Х. и годовалый А. Н. — скончались на месте от полученных тяжелых травм. Еще один пассажир — 26-летний О. Т. — с телесными повреждениями был доставлен в больницу.

Следственное отделение при районном ОВД возбудило уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее человеческие жертвы) Уголовного кодекса.

Крупное ДТП с человеческими жертвами произошло 18 августа в Самаркандской области. Водитель ЗИЛ-ММЗ-554 на опасном повороте выехал на встречную полосу и столкнулся с Cobalt. Водитель легкового автомобиля и три его пассажира, в том числе дети 13 и 5 лет, погибли. Еще три человека были госпитализированы.